Росіяни пробують проривати кордон і перерізати логістику на Сумщині
Сьогодні, 15:13
Ворог не вперше намагається підійти до українського кордону на напрямку, де Сили оборони ведуть операцію в Курській області, пробує зайти і на нашу територію, щоб перерізати логістичні шляхи, але ці спроби не носять масовий характер.
Про це сказав речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
Офіцер зазначив, що ворог використовує великі сили і техніки, і особового складу у курській операції, але якщо говорити про лінію кордону, то Сили оборони максимально завдають ураження противнику.
"Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України.
Наше завдання – не допустити його просування вглиб України і перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються Сили оборони України під час проведення операції в межах Курської області.
Це не масові штурми. Власне, коли ворог намагається вибити Сили оборони України з Курської області, то, в першу чергу, він по флангах тисне на наші підрозділи в межах Курської області. І в подальшому намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України. Але на тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", - йдеться в повідомленні.
Російські війська 25 лютого штурмували ділянку кордону в Сумській області та зайшли на українську територію: Сили оборони вибили ворога, який однак продовжив спроби штурму піхотою.
За словами співрозмовників УП у підрозділах, які працюють на Курщині, від села Новеньке росіяни хочуть рухатися до ключової дороги, якою відбувається забезпечення українського угруповання в Курській області – Суми-Юнаківка-Суджа.
Зазначається, що від початку 2025-го року росіяни активно працюють FPV-дронами по цій дорозі, дістаючи за кордон на сторону України на 7-10 кілометрів, що є дуже суттєвою глибиною. Тепер же вони хочуть повністю перерізати дорогу, кажуть джерела УП.
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Про це сказав речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
Офіцер зазначив, що ворог використовує великі сили і техніки, і особового складу у курській операції, але якщо говорити про лінію кордону, то Сили оборони максимально завдають ураження противнику.
"Зараз бачимо що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це по напрямку населеного пункту Новеньке, але підрозділи і ДПСУ, і інших складових Сил оборони максимально наносять ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України.
Наше завдання – не допустити його просування вглиб України і перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються Сили оборони України під час проведення операції в межах Курської області.
Це не масові штурми. Власне, коли ворог намагається вибити Сили оборони України з Курської області, то, в першу чергу, він по флангах тисне на наші підрозділи в межах Курської області. І в подальшому намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України. Але на тому напрямку діють всі складові Сил оборони, щоб не допустити цього. Використовується все наявне озброєння", - йдеться в повідомленні.
Російські війська 25 лютого штурмували ділянку кордону в Сумській області та зайшли на українську територію: Сили оборони вибили ворога, який однак продовжив спроби штурму піхотою.
За словами співрозмовників УП у підрозділах, які працюють на Курщині, від села Новеньке росіяни хочуть рухатися до ключової дороги, якою відбувається забезпечення українського угруповання в Курській області – Суми-Юнаківка-Суджа.
Зазначається, що від початку 2025-го року росіяни активно працюють FPV-дронами по цій дорозі, дістаючи за кордон на сторону України на 7-10 кілометрів, що є дуже суттєвою глибиною. Тепер же вони хочуть повністю перерізати дорогу, кажуть джерела УП.
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