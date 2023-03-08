Волинські правоохоронці ліквідували чергову схему переправлення чоловіків через кордон

Волинські правоохоронці ліквідували чергову схему з незаконного переправлення осіб через кордон.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими та відділом кримінального аналізу ГУНП, а також 2 відділом ДВКР СБУ та УВВБ «Захід» ДПСУ, за процесуального керівництва Волинської військової спеціалізованої прокуратури, викрили злочинну групу на чолі з колишнім посадовцем УДМС, яка займалася незаконним переправленням осіб через державний кордон України.28 лютого в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт отримання 12 тисяч доларів США колишнім посадовцем Управління державної міграційної служби області та його спільником за сприяння у незаконному перетині кордону особи призовного віку, а також ще трьох «ухилянтів».Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцями проживання фігурантів та в транспортних засобах. У результаті вилучено чотири автомобілі та значну суму готівки.Організатора злочинної схеми затримали у порядку ст. 208 КПК України. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Триває досудове розслідування.