Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася провезти майже пів сотні старовинних монет

Через «Ягодин» пасажирка автобуса намагалася провезти майже пів сотні старовинних монет
44 монети, які можуть бути культурними цінностями, виявили і вилучили на митному посту «Ягодин». Колекція належить громадянці України – пасажирці автобуса сполученням Київ – Хелм.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Найстаріша зі знайдених за допомогою скануючої системи у її валізі монет карбована у 1664 році. Найновіша – у 1959. На жодну з них дозвільних документів на право вивезення/тимчасового вивезення за межі держави у жінки не було.

Монети передадуть на фахову експертизу, аби визначити цінність і вартість кожної окремо та підбірки загалом. Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.3 ст. 471 Митного кодексу. Недекларування товарів, які підпадають під встановлені законодавством обмеження щодо вивезення за кордон держави та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією предметів порушення або без такої (за рішенням суду).

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Теги: Волинська митниця
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