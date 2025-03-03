У Львові ворожий агент готував вибухи біля залізничного вокзалу та ТЦК

У Львові ворожий агент готував вибухи біля залізничного вокзалу та ТЦК
У Львові затримали 23-річного мешканця Київщини, який був російським агентом. Чоловік готував вибух біля залізничного вокзалу та ТЦК.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура та СБУ, пише LB.ua.

За даними слідства, чоловіка через телеграм завербували спецслужби РФ. За 1000 доларів США він погодився працювати на ворога.

Серед цілей окупантів були будівлі ТЦК та СП, а також головний залізничний вокзал міста.

Агента викрили та затримали, коли він закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу. У СБУ кажуть, що, за попередніми даними, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

Попередньо вже встановлено, що саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей.

Чоловіку повідомили про підозру у вчинені державної зради.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією всього майна. Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Україна, росія, війна
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