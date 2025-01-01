На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Ковельському районі рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

У селі Самари сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку.

Рятувальники 14 ДПРЧ селища Ратне та місцеві пожежні команди Самарів, Млинового та Щедрогора локалізували пожежу о 06:50 а повністю ліквідували о 07:11. Водопостачання здійснювалося з природної водойми та за допомогою перекачки води.

Причини займання встановлюються.
На Волині горів житловий будинок
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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