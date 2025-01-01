Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі

Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі
До 5 років позбавлення волі загрожує фігуранту, який напав на працівника патрульної поліції.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП уже оголосили волинянину, 1984 року народження, підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України.

Подія відбулась 1 березня, на проспекті Відродження, в Луцьку. Зайшовши в тамбур, де було темно, майор поліції помітив підозрілого чоловіка, який надягнув балаклаву, почувши, що це правоохоронець.

На законну вимогу представитись і пояснити, що він тут робить, той не відреагував, натомість, напав з кулаками на поліцейського. Через кілька хвилин сутички він був затриманий патрульним. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку та вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ. Раніше він уже мав проблеми з законом. Нині йому знову може загрожувати покарання – до 5 років позбавлення волі.

Усі деталі та інші обставини з’ясовують в рамках досудового слідства.

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Теги: Луцьк, патрульні, напад
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