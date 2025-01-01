Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі
Сьогодні, 10:16
До 5 років позбавлення волі загрожує фігуранту, який напав на працівника патрульної поліції.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП уже оголосили волинянину, 1984 року народження, підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України.
Подія відбулась 1 березня, на проспекті Відродження, в Луцьку. Зайшовши в тамбур, де було темно, майор поліції помітив підозрілого чоловіка, який надягнув балаклаву, почувши, що це правоохоронець.
На законну вимогу представитись і пояснити, що він тут робить, той не відреагував, натомість, напав з кулаками на поліцейського. Через кілька хвилин сутички він був затриманий патрульним. На місце прибула слідчо-оперативна група.
Фігуранта затримали у процесуальному порядку та вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ. Раніше він уже мав проблеми з законом. Нині йому знову може загрожувати покарання – до 5 років позбавлення волі.
Усі деталі та інші обставини з’ясовують в рамках досудового слідства.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП уже оголосили волинянину, 1984 року народження, підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України.
Подія відбулась 1 березня, на проспекті Відродження, в Луцьку. Зайшовши в тамбур, де було темно, майор поліції помітив підозрілого чоловіка, який надягнув балаклаву, почувши, що це правоохоронець.
На законну вимогу представитись і пояснити, що він тут робить, той не відреагував, натомість, напав з кулаками на поліцейського. Через кілька хвилин сутички він був затриманий патрульним. На місце прибула слідчо-оперативна група.
Фігуранта затримали у процесуальному порядку та вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ. Раніше він уже мав проблеми з законом. Нині йому знову може загрожувати покарання – до 5 років позбавлення волі.
Усі деталі та інші обставини з’ясовують в рамках досудового слідства.
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