Напав з кулаками на поліцейського: волинянину загрожує до 5 років позбавлення волі

До 5 років позбавлення волі загрожує фігуранту, який напав на працівника патрульної поліції.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП уже оголосили волинянину, 1984 року народження, підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України.Подія відбулась 1 березня, на проспекті Відродження, в Луцьку. Зайшовши в тамбур, де було темно, майор поліції помітив підозрілого чоловіка, який надягнув балаклаву, почувши, що це правоохоронець.На законну вимогу представитись і пояснити, що він тут робить, той не відреагував, натомість, напав з кулаками на поліцейського. Через кілька хвилин сутички він був затриманий патрульним. На місце прибула слідчо-оперативна група.Фігуранта затримали у процесуальному порядку та вже оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ. Раніше він уже мав проблеми з законом. Нині йому знову може загрожувати покарання – до 5 років позбавлення волі.Усі деталі та інші обставини з’ясовують в рамках досудового слідства.