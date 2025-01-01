На Волині зіткнулись два автомобілі: загинули троє людей
Сьогодні, 09:43
Слідчі затримали водія, який скоїв летальну ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце.
Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області. Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.
На місці трагедії працювали слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Водію Renault Master оголосили про підозру у скоєному та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце.
Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області. Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.
На місці трагедії працювали слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Водію Renault Master оголосили про підозру у скоєному та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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