На Волині зіткнулись два автомобілі: загинули троє людей

Слідчі затримали водія, який скоїв летальну ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце.Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області. Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.На місці трагедії працювали слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.Водію Renault Master оголосили про підозру у скоєному та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.