На Волині зіткнулись два автомобілі: загинули троє людей

На Волині зіткнулись два автомобілі: загинули троє людей
Слідчі затримали водія, який скоїв летальну ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце.

Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області. Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.

На місці трагедії працювали слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Водію Renault Master оголосили про підозру у скоєному та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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