Росія атакувала Україну 83 дронами: захисники збили 46 із них





Як повідомили у Повітряних силах, РФ запускала дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.



Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.



31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 3 березня 2025 року (із 19.00 2 березня) росіяни атакували Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.Як повідомили у Повітряних силах, РФ запускала дрони із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.Станом на 08.30 підтверджено збиття 46-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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