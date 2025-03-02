Армія України має лишатися великою і після війни, - Шольц

Армія України має лишатися великою і після війни, - Шольц
Рішення, що покладе край війні Росії проти України, має ґрунтуватися на тому, що Україна має бути здатна захистити себе і мати сильну армію.

Про це після завершення саміту з питань України в Лондоні заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає LB.ua з посиланням на Deutsche Welle.

"Вона (армія України, - ред.) також повинна залишатися великою і в мирний час - набагато більшою, ніж це може дозволити економічний потенціал України", - сказав Шольц.

Він наголосив, що забезпечення функціонування такої великої української армії "протягом багатьох років і десятиліть" - є одним із завдань європейських партнерів України, а також для міжнародних і трансатлантичних партнерів.

Шольц зазначив, що це вимагатиме зусиль, до яких багато хто ще не достатньо готовий. Адже навіть після закінчення війни фінансування безпеки України "буде викликом для бюджету Євросоюзу та для бюджетів багатьох країн-членів блоку та партнерів в Європі і у світі".

Водночас канцлер Німеччини додав, що європейські країни також повинні посилити свою власну безпеку. Він повідомив, що спеціальний саміт ЄС, який відбудеться 6 березня в Брюсселі, буде присвячений цій темі.

Шольц закликав до подальшого розвитку і розширення співпраці в рамках НАТО, зокрема й у співпраці між трансатлантичними партнерами у підтримці України. Він наголови, що учасники спецсаміту в Лондоні 2 березня дали чіткі запевнення, що вони прагнуть підтримувати Україну.

"Це країна, яка зазнала нападу, жертва російської агресії. Це правда, яка залишається абсолютно зрозумілою для всіх. Ми повинні підтримувати Україну фінансово і військовими засобами, - сказав він.

Саміт у Лондоні

У неділю в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, присвячений війні Росії проти України та пошуку миру. На цей саміт британський прем'єр Кір Стармер запросив понад 10 лідерів держав і урядів країн Європи.

Перед самітом Стармер оголосив, що Великобританія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, який згодом буде представлено США.

За підсумками саміту прем'єр Британії Кір Стармер повідомив, що Великобританія надасть Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів для закупівлі ракет ППО.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності підвищення обороноздатності Європи. Вона також зазначила, що Україні потрібні "всебічні гарантії безпеки", які б підтримували її економічні та військові позиції. "Європейці повинні працювати над тим, щоб по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, неперетравлюваного для потенційних загарбників", - цитує фон дер Ляєн.

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Теги: Україна, росія, війна
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