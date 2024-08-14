На Волині в пасажирки автобуса знайшли кокаїн: як покарали жінку
Сьогодні, 08:20
Волинські митники знайшли наркотики в пасажирки автобуса, який рухався в Польщу. Тепер вона отримала два роки пробаційного нагляду.
Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини.
Інцидент стався 25 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Ягодин». Напередодні Катерина Л. знайшла кокаїн масою 0,3 грама на автостанції у Києві. Далі уродженка Одеси з пакетиком наркотиків у сумці їхала автобусом «Запоріжжя - Варшава». Однак кокаїн виявили і вилучили працівники Волинської митниці.
Дії кваліфікували за ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту). Суд врахував, що обвинувачена розкаялася у вчиненому.
Катерині Л. призначили два роки пробаційного нагляду. Тепер вона має періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.
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Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини.
Інцидент стався 25 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Ягодин». Напередодні Катерина Л. знайшла кокаїн масою 0,3 грама на автостанції у Києві. Далі уродженка Одеси з пакетиком наркотиків у сумці їхала автобусом «Запоріжжя - Варшава». Однак кокаїн виявили і вилучили працівники Волинської митниці.
Дії кваліфікували за ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту). Суд врахував, що обвинувачена розкаялася у вчиненому.
Катерині Л. призначили два роки пробаційного нагляду. Тепер вона має періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.
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