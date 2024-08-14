На Волині в пасажирки автобуса знайшли кокаїн: як покарали жінку





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Інцидент стався 25 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Ягодин». Напередодні Катерина Л. знайшла кокаїн масою 0,3 грама на автостанції у Києві. Далі уродженка Одеси з пакетиком наркотиків у сумці їхала автобусом «Запоріжжя - Варшава». Однак кокаїн виявили і вилучили працівники Волинської митниці.



Дії кваліфікували за ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту). Суд врахував, що обвинувачена розкаялася у вчиненому.



Катерині Л. призначили два роки пробаційного нагляду. Тепер вона має періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські митники знайшли наркотики в пасажирки автобуса, який рухався в Польщу. Тепер вона отримала два роки пробаційного нагляду.Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався 25 січня 2025 року на міжнародному пункті пропуску «Ягодин». Напередодні Катерина Л. знайшла кокаїн масою 0,3 грама на автостанції у Києві. Далі уродженка Одеси з пакетиком наркотиків у сумці їхала автобусом «Запоріжжя - Варшава». Однак кокаїн виявили і вилучили працівники Волинської митниці.Дії кваліфікували за ч.1 ст.309 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту). Суд врахував, що обвинувачена розкаялася у вчиненому.Катерині Л. призначили два роки пробаційного нагляду. Тепер вона має періодично з'являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію