Дмитро Комаров розлучається з дружиною після шести років шлюбу

Відомий український ведучий та журналістрозлучається з дружиноюПро це повідомив блогерта опублікував відповідні докази у своєму Telegram. Зокрема, у реєстрі судових рішень є справа про розлучення Комарова та Кучеренко. Зазначається, що ініціатором розірвання шлюбу став саме ведучий. Він подав позов до суду 1 січня 2025 року, передає ТСН.Наразі Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко не коментують чутки довкола їхнього особистого життя. Пара ані підтверджує новини про розлучення, ані спростовує їх. Щоправда, фани все більше й більше підозрюють, що ведучі дійсно не разом. Нещодавно Олександра Кучеренко припинила носити обручку, яку до цього не знімала.Нагадаємо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі “Міс Україна”, де журналіст був одним із членів журі, а Саша – учасницею. Зародилися стосунки пари одразу після проєкту. Через два роки після цього Комаров освідчився. Пара офіційно уклала шлюб 2019 року в одному з РАЦСів Києва, а потім повінчалася у православному храмі в Єрусалимі.