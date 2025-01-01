Курс валют 3 березня: що відбувається з доларом та євро та початку тижня

Курс валют 3 березня: що відбувається з доларом та євро та початку тижня
Національний банк України встановив на понеділок, 3 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції.

Зазначається, що офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,11 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 38 копійок, порівняно з попереднім показником.


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Теги: Курс валют, Луцьк
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