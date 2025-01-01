Курс валют 3 березня: що відбувається з доларом та євро та початку тижня





Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції.



Зазначається, що офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,11 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 38 копійок, порівняно з попереднім показником.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив на понеділок, 3 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,43 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок.Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції.Зазначається, що офіційний курс євро на понеділок встановлений на рівні 43,11 грн за один євро, тобто гривня зміцнилася на 38 копійок, порівняно з попереднім показником.

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