3 березня на Волині: гортаючи календар

3 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Гербор-Холдінг», колишній депутат Волинської обласної ради Олег Борбелюк (на фото).

Також день народження 3 березня у колишнього директора обласної школи вищої спортивної майстерності Петра Чикиди.

Іменини цього дня відзначають Василь, Зіновій, Ренат, Нонна, Ізабелла.

Вітаємо їх усіх. Зичимо любові, довголіття і міцного здоров’я.

3 березня - перший день Великого посту.

3 березня 2009 року на базі Волинського державного коледжу технологій та бізнесу був утворений Коледж технологій та бізнесу Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Щорічно 3 березня за рішенням Конгресу від 1986 року Міжнародного ПЕН-клубу відзначається Всесвітній день письменника. ПЕН-клуб — це організація поетів-романістів, яка була заснована в Лондоні ще в 1921 році.

3 березня - Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху. Це свято заснувала Всесвітня організація здоров'я, його метою є підвищення обізнаності населення про можливі проблеми слуху, а також проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження розвитку захворювань вуха.

3 березня в системі всесвітніх і міжнародних днів ООН відзначається Всесвітній день дикої природи. Резолюція про заснування цього свята була прийнята 20 грудня 2013 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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Теги: день народження, свята, іменини
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