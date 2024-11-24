Оскар-2025: де та коли дивитися

Оскар-2025: де та коли дивитися
У ніч проти 3 березня відбудеться 97-ма за рахунком урочиста церемонія вручення кінонагород "Оскар-2025".

Захід мине традиційно в театрі "Долбі", що в Лос-Анджелесі. Саме там відзначать кіномитців за досягнення у світі кіно за минулий 2024 рік. Загалом, "Оскар" збере чимало зірок Голлівуду. Серед них буде й українська делегація. Так, стрічка "Порцелянова війна", в якій розповідається історія художників-керамістів з Харкова на початку повномасштабної війни, потрапила до номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Урочиста церемонія вручення кінонагород відбудеться у ніч проти 3 березня, тобто з неділі на понеділок. Захід мине в Лос-Анджелесі, тож за місцевим часом початок запланований на 19:00. А от прихильникам події з України доведеться дочекатися пізньої ночі. За київським часом "Оскар" розпочнеться опівночі з передшоу, о 01:30 - трансляція червоного хідника, а вже о 02:00 – церемонія нагородження.

Церемонія вручення "Оскара" транслюватиметься в США на телеканалі ABC та вперше в прямому ефірі на американському потоковому VOD-сервісі Hulu. В Україні подію покажуть на "Суспільному Культура". Телеканал отримав ексклюзивне право на трансляцію чотирьох церемоній вручення кінонагород, включно з ювілейною 100-ю.

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Теги: Оскар, трансляція
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