На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.
Про це інформує "Укренерго".
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".
Час застосування обмежень:
06:00 - 10:00
14:00 - 21:00
Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
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Про це інформує "Укренерго".
"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".
Час застосування обмежень:
06:00 - 10:00
14:00 - 21:00
Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.
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