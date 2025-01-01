На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки

На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки
У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.

Про це інформує "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 - 10:00
14:00 - 21:00

Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
Місто на Волині очистить канала за понад чотири мільйони
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 3 брезня
Сьогодні, 20:00
Дитячий ансамбль з Волині переміг на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 19:36
У Волинській єпархії ПЦУ розповіли про особливості першого тижня Великого посту
Сьогодні, 18:34
Схожі новини
На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла На Волині 1 березня впровадять відключення електроенергії: де не буде світла
28 лютий, 21:47
На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки На Волині 26 лютого відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
25 лютий, 23:19
На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки На Волині 19 січня відключатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
18 лютий, 21:15
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого «Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів на Волині: графік на 11 лютого
10 лютий, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:15
 0
Місто на Волині очистить канала за понад чотири мільйони
Сьогодні, 20:38
 0
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 3 брезня
Сьогодні, 20:00
 0
Дитячий ансамбль з Волині переміг на міжнародному конкурсі. ФОТО
Сьогодні, 19:36
 0
У Волинській єпархії ПЦУ розповіли про особливості першого тижня Великого посту
Сьогодні, 18:34
 0
Медіа
відео
1/8