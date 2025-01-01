На Волині 3 березня відключатимуть світло: оприлюднено графіки

У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.Про це інформує "Укренерго"."У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".Час застосування обмежень:06:00 - 10:0014:00 - 21:00Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.