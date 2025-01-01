Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 3 брезня

Ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.Про це повідомляє Sinoptik.За даними Волинського обласного центру гідрометеорології, хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Видимість 1-3 км. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.На території Волинської області також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця. Видимість 1-3 км, в тумані 500-800 м. Вітер західний,7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.