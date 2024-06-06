У Волинській єпархії ПЦУ розповіли про особливості першого тижня Великого посту

У Волинській єпархії ПЦУ розповіли про особливості першого тижня Великого посту
У Волинській єпархії ПЦУ розповіли про собливості першого тижня Великого посту, який розпочнеться у понедлок, 3 березня.

Про це йеться на сторінці єпархії у фейсбуці.

Перша седмиця Чотиридесятниці (з 3-го по 9-те березня) відзначається більшою строгістю, богослужіння – більшою тривалістю.

Від понеділка по четвер на великому повечір'ї читається частинами великий покаянний канон преподобного Андрія Критського. Його складено майже 1200 років тому. Святий Андрій, зібравши в ньому події старозавітної й новозавітної історії – від падіння праотця Адама до вознесіння Христового, – подає їх у дусі глибокого, сердечного каяття, майстерно зіставляючи кожну з них зі станом душі грішника. Крім прикладів із Біблії, творець канону вказує на живий приклад великого падіння й великого піднесення в особі преподобної Марії Єгипетської, яка, бувши тяжкою грішницею, досягла святості.

У середу і п’ятницю звершується Літургія Ранішосвячених Дарів. У п’ятницю після Літургії служиться молебень із каноном до великомученика Федора Тирона й освячується коливо.

Закінчується перший тиждень Великого посту Неділею торжества православ'я. Це свято встановлено в IX ст. у пам'ять про перемогу нашої церкви над усіма єретичними вченнями. Цієї неділі здійснюється особливе богослужіння – чин Торжества православ'я.

У першу седмицю строгіші вимоги й до харчової частини пощення. Але головна його мета – морально вдосконалити людину, а не змусити голодувати, адже піст без молитви – лише своєрідна дієта. Кожен знає особливості свого організму та свої гріхи. Разом з тим, для дітей, старих, хворих, вагітних, зайнятих важкою фізичною працею, зокрема військовиків, піст із благословіння священника полегшується чи й скасовується.

Важливо під час Чотиридесятниці, особливо першого тижня, обмежити розваги, у т. ч. користування телевізором, телефоном, інтернетом.

"Краще цей час витратити на душеспасенну літературу (вона тепер є не тільки в паперовому вигляді, а й електронному і звуковому), благочинні справи. Це добра нагода відмовитися від шкідливих звичок і набути корисних. Із Великого посту маємо вийти досконалішими, тож перший його тиждень – хороший початок для цього", - радять представники духовенства.

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Теги: піст, Волинська єпархія, Волинь
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