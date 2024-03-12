В Лондоні відбудеться саміт лідерів ЄС

Володимир Зеленський уже прибув на місце.



Про це повідомляє



Зокрема, зараз президент України перебуває в Ланкастер-Гаусі, де його, як пише The Guardian, з міцними обіймами зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також перед зустріччю вони трохи поговорили.



Нагадаємо, сьогодні в уряді Великої Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.



Головними темами майбутнього саміту є:



зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;

необхідність міцної і довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні і гарантуватиме здатність країни стримувати і захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;

наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні в Лондоні відбуватиметься саміт європейський лідерів щодо України. Глава української державиуже прибув на місце.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та інші ЗМІ.Зокрема, зараз президент України перебуває в Ланкастер-Гаусі, де його, як пише The Guardian, з міцними обіймами зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також перед зустріччю вони трохи поговорили.Нагадаємо, сьогодні в уряді Великої Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.Головними темами майбутнього саміту є:зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;необхідність міцної і довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні і гарантуватиме здатність країни стримувати і захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію