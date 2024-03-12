В Лондоні відбудеться саміт лідерів ЄС

В Лондоні відбудеться саміт лідерів ЄС
Сьогодні в Лондоні відбуватиметься саміт європейський лідерів щодо України. Глава української держави Володимир Зеленський уже прибув на місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та інші ЗМІ.

Зокрема, зараз президент України перебуває в Ланкастер-Гаусі, де його, як пише The Guardian, з міцними обіймами зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Також перед зустріччю вони трохи поговорили.

Нагадаємо, сьогодні в уряді Великої Британії анонсували, що саміт у Лондоні буде присвячений Україні. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, а також керівництво ЄС і НАТО.

Головними темами майбутнього саміту є:

зміцнення позицій України зараз - включно з постійною військовою допомогою та посиленням економічного тиску на Росію;
необхідність міцної і довгострокової угоди, яка забезпечить стійкий мир в Україні і гарантуватиме здатність країни стримувати і захищатися від можливих майбутніх нападів з боку Росії;
наступні кроки в розробці надійних гарантій безпеки.

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Теги: Україна, саміт, війна, Лондон, ЄС
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