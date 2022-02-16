Волиняни боргують 1,7 мільйона гривень за техобслуговування газових мереж

Близько 1,7 мільйона гривень заборгували волиняни за техобслуговування газових мереж багатоповерхівок.Про це повідомляють у Волинській філії "Газмережі".З березня минулого року Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» почала здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж в багатоквартирних будинках.Проведення відповідних робіт регламентовано законодавчими актами. Тому мешканцям будинків, де було проведено ТО ВБСГ, нараховується плата за надані послуги. Перші рахунки надійшли клієнтам у вересні 2024 року. Загальна сума нарахувань становить 5,2 млн грн, однак не всі споживачі поспішають розрахуватися за надані послуги.Обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках є критично важливим для безпеки людей. Стан системи газопостачання має контролюватися професіоналами, інакше зростає ризик виникнення аварійних ситуацій та загрози життю людей. Тому, минулого року Міністерство енергетики України затвердило «Порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків».У 2024 році Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» провела ТО у майже 1000 багатоквартирних будинках Волинської області. Під час перевірок фахівці виявляли у середньому від 6 до 10 витоків газу на будинок. Окрім цього, газовики здійснюють ряд інших регламентних робіт: перевіряють герметичність газових мереж, проводять технічне обслуговування запірної арматури, здійснюють планові випробування систем, усувають виявлені витоки газу. Частота обслуговування залежить від віку газової мережі: якщо їй понад 25 років, техобслуговування здійснюється раз на три роки, якщо менше – раз на п’ять років.«Обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках – це запорука безпеки мешканців. Тож ці роботи ми продовжуємо виконувати. З початку 2025 року фахівці Волинської філії «Газмережі» вже провели обслуговування мереж у 180 багатоквартирних будинках. Кожен споживач, у будинку якого було проведено ТО, отримує рахунок і його необхідно сплатити. Це не лише законодавча вимога, а й гарантія безпечного користування газом у ваших оселях», – пояснює начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України»