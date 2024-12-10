На Волині за 48 мільйонів хочуть добудувати ліцей і укриття





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 6 березня, - пише



Очікувана вартість робіт становить 48 391 660 гривень.



Як вказано в тендерній документації, роботи передбачатимуть, зокрема, розробку котловану, облаштування фундаментів і стін укриття, мурування перегородок, облаштування перекриття, встановлення вікон і дверей, внутрішнє опорядження приміщення, сантехнічні роботи, облаштування системи пожежної сигналізації, електромонтажні роботи, влаштування системи відеонагляду, блискавкозахист, монтаж обладнання, благоустрій та озеленення території тощо.



Будівництво навчального корпусу та укриття ліцею мають завершити до 1 грудня 2025 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.



Нагадаємо, будівництво навчального корпусу та укриття Ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі запланували кілька років тому, адже учні навчального закладу змушені ходити в укриття за 800 метрів від ліцею – до храму. У 2023 році на роботи з місцевого бюджету виділили 30 тисяч гривень і провели лише розкопки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ліцей імені Олександра Цинкаловського, що на вулиці 20 Липня у Володимирі, запланував нове будівництво навчального корпусу та укриття. Навчальний заклад уже оголосив тендер для пошуку підрядника.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 6 березня, - пише ІА Волинські новини. Очікувана вартість робіт становить 48 391 660 гривень.Як вказано в тендерній документації, роботи передбачатимуть, зокрема, розробку котловану, облаштування фундаментів і стін укриття, мурування перегородок, облаштування перекриття, встановлення вікон і дверей, внутрішнє опорядження приміщення, сантехнічні роботи, облаштування системи пожежної сигналізації, електромонтажні роботи, влаштування системи відеонагляду, блискавкозахист, монтаж обладнання, благоустрій та озеленення території тощо.Будівництво навчального корпусу та укриття ліцею мають завершити до 1 грудня 2025 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.Нагадаємо, будівництво навчального корпусу та укриття Ліцею імені Олександра Цинкаловського у Володимирі запланували кілька років тому, адже учні навчального закладу змушені ходити в укриття за 800 метрів від ліцею – до храму. У 2023 році на роботи з місцевого бюджету виділили 30 тисяч гривень і провели лише розкопки.

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