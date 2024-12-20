«Старий Луцьк-Університет» підсилився бігменом зі США

«Старий Луцьк-Університет» підсилився бігменом зі США
У складі баскетбольного клубу БК «Старий Луцьк-Університет» - поповнення. Новим гравцем лучан став американець Дерік Ньютон.

Про це повідомили на сторінці команди.

Двадцятидев’ятирічний американський форвард Дерік Ньютон приєднався до розташування луцької команди.

Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн. Серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.

Антропометрія форварда: 198 см, 102 кг.

У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22. Шанс дебютувати у Суперлізі в бігмена буде вже найближчими вихідними під час домашнього баблу у Луцьку.

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Теги: Луцьк, спорт, баскетбол
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