«Старий Луцьк-Університет» підсилився бігменом зі США
Сьогодні, 15:46
У складі баскетбольного клубу БК «Старий Луцьк-Університет» - поповнення. Новим гравцем лучан став американець Дерік Ньютон.
Про це повідомили на сторінці команди.
Двадцятидев’ятирічний американський форвард Дерік Ньютон приєднався до розташування луцької команди.
Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн. Серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.
Антропометрія форварда: 198 см, 102 кг.
У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22. Шанс дебютувати у Суперлізі в бігмена буде вже найближчими вихідними під час домашнього баблу у Луцьку.
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Про це повідомили на сторінці команди.
Двадцятидев’ятирічний американський форвард Дерік Ньютон приєднався до розташування луцької команди.
Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн. Серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.
Антропометрія форварда: 198 см, 102 кг.
У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22. Шанс дебютувати у Суперлізі в бігмена буде вже найближчими вихідними під час домашнього баблу у Луцьку.
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