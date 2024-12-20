«Старий Луцьк-Університет» підсилився бігменом зі США





Про це повідомили на сторінці команди.



Двадцятидев’ятирічний американський форвард Дерік Ньютон приєднався до розташування луцької команди.



Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн. Серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.



Антропометрія форварда: 198 см, 102 кг.



У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22. Шанс дебютувати у Суперлізі в бігмена буде вже найближчими вихідними під час домашнього баблу у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У складі баскетбольного клубу БК «Старий Луцьк-Університет» - поповнення. Новим гравцем лучан став американець Дерік Ньютон.Про це повідомили на сторінці команди.Двадцятидев’ятирічний американський форвард Дерік Ньютон приєднався до розташування луцької команди.Уродженець Беверлі-Гіллз має в своєму послужному списку виступи у чемпіонатах різних країн. Серед них – США, Аргентина, Австралія, Грузія, Словаччина, Азербайджан.Антропометрія форварда: 198 см, 102 кг.У луцькому клубі новачок гратиме під номером 22. Шанс дебютувати у Суперлізі в бігмена буде вже найближчими вихідними під час домашнього баблу у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію