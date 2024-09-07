Волинська бригада оголосила «книжкову мобілізацію»
Сьогодні, 14:22
100 окрема механізована бригада оголосила про «книжкову мобілізацію». До ініціативи долучився відомив український письменник і сценарист Андрій Коктюха.
Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.
«Сталева Сотка» стає першою бригадою ЗСУ, право мобілізуватися до якої мають не лише люди, а й книжки. Рішення щодо відправки того чи іншого твору на фронт ухвалює його автор. Першим таким автором стає «батько українського детективу», письменник-белетрист і сценарист та Андрій Кокотюха», - йдеться у дописі.
На «службу» до лав 100 бригади автор передав роман під назвою «Точка виходу». Це друга книга циклу воєнно-пригодницьких трилерів «Таймер війни». За сюжетом боєць української розвідки має врятувати близького друга, який знаходиться у ворожому полоні, а також знищити стратегічно важливий об’єкт в тилу противника. На все про все у бійця ГУРу є чотири доби…
У підрозділі зазначили, що книги «мобілізуються» до лав «Сталевої Сотки» не для того, аби припадати порохами на штабних полицях.
"Ми зробимо усе можливе, аби у перервах між виконанням бойових завдань кожну із них прочитало якомога більше бійців", - резюмували у бригаді.
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Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.
«Сталева Сотка» стає першою бригадою ЗСУ, право мобілізуватися до якої мають не лише люди, а й книжки. Рішення щодо відправки того чи іншого твору на фронт ухвалює його автор. Першим таким автором стає «батько українського детективу», письменник-белетрист і сценарист та Андрій Кокотюха», - йдеться у дописі.
На «службу» до лав 100 бригади автор передав роман під назвою «Точка виходу». Це друга книга циклу воєнно-пригодницьких трилерів «Таймер війни». За сюжетом боєць української розвідки має врятувати близького друга, який знаходиться у ворожому полоні, а також знищити стратегічно важливий об’єкт в тилу противника. На все про все у бійця ГУРу є чотири доби…
У підрозділі зазначили, що книги «мобілізуються» до лав «Сталевої Сотки» не для того, аби припадати порохами на штабних полицях.
"Ми зробимо усе можливе, аби у перервах між виконанням бойових завдань кожну із них прочитало якомога більше бійців", - резюмували у бригаді.
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