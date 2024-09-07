Волинська бригада оголосила «книжкову мобілізацію»

Волинська бригада оголосила «книжкову мобілізацію»
100 окрема механізована бригада оголосила про «книжкову мобілізацію». До ініціативи долучився відомив український письменник і сценарист Андрій Коктюха.

Про це повідомили на сторінці 100 ОМБр.

«Сталева Сотка» стає першою бригадою ЗСУ, право мобілізуватися до якої мають не лише люди, а й книжки. Рішення щодо відправки того чи іншого твору на фронт ухвалює його автор. Першим таким автором стає «батько українського детективу», письменник-белетрист і сценарист та Андрій Кокотюха», - йдеться у дописі.

На «службу» до лав 100 бригади автор передав роман під назвою «Точка виходу». Це друга книга циклу воєнно-пригодницьких трилерів «Таймер війни». За сюжетом боєць української розвідки має врятувати близького друга, який знаходиться у ворожому полоні, а також знищити стратегічно важливий об’єкт в тилу противника. На все про все у бійця ГУРу є чотири доби…

У підрозділі зазначили, що книги «мобілізуються» до лав «Сталевої Сотки» не для того, аби припадати порохами на штабних полицях.

"Ми зробимо усе можливе, аби у перервах між виконанням бойових завдань кожну із них прочитало якомога більше бійців", - резюмували у бригаді.

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Теги: 100 ОМБр, культура, допомога, Андрій Кокотюха
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