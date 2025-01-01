Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО

На Волині прикордонник, який повернувся із зони бойових дій, повінчався з дружиною.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.У храмі Юрія Переможця у Луцьку нещодавно відбулося щемливе таїнство вінчання. Військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону Вадим разом зі своєю дружиною Вікторією ще раз підтвердили свою любов, ставши під вінець.Офіцер-прикордонник понад 22 роки життя присвятив службі в ДПСУ. Дев’ять років тому доля звела його з Вікторією, а ще через рік вони створили сім’ю. Наприкінці січня після третьої ротації в зону бойових дій Вадим повернувся додому, і подружжя вирішило взяти ще й церковний шлюб.«Хочеться перед Богом бути оберегом для свого чоловіка, адже він їздить на Схід, де тривають важкі бої. Молюся, щоб він завжди повертався додому – до сім’ї, до дітей. Хочеться завше бути для нього крильми, захистом, і щоб Господь нас благословив та вберіг його від усього злого, що там коїться», – розповідає Вікторія про їхнє рішення повінчатися.Настоятель храму отецьі військовий капелан протоієрейблагословили подружжя, побажали їм любові, вірності та Божого захисту. Символом їхньої єдності став рушник, на який вони разом стали, вплітаючи у нього свої мрії та надії на щасливе майбутнє.На святкову церемонію завітали рідні, побратими та діти, яких у подружжя семеро. Цей день став ще одним доказом того, що справжнє кохання не знає ні відстаней, ні випробувань.