Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО

Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО
На Волині прикордонник, який повернувся із зони бойових дій, повінчався з дружиною.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

У храмі Юрія Переможця у Луцьку нещодавно відбулося щемливе таїнство вінчання. Військовослужбовець прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону Вадим разом зі своєю дружиною Вікторією ще раз підтвердили свою любов, ставши під вінець.
Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО


Офіцер-прикордонник понад 22 роки життя присвятив службі в ДПСУ. Дев’ять років тому доля звела його з Вікторією, а ще через рік вони створили сім’ю. Наприкінці січня після третьої ротації в зону бойових дій Вадим повернувся додому, і подружжя вирішило взяти ще й церковний шлюб.
Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО

«Хочеться перед Богом бути оберегом для свого чоловіка, адже він їздить на Схід, де тривають важкі бої. Молюся, щоб він завжди повертався додому – до сім’ї, до дітей. Хочеться завше бути для нього крильми, захистом, і щоб Господь нас благословив та вберіг його від усього злого, що там коїться», – розповідає Вікторія про їхнє рішення повінчатися.

Настоятель храму отець Микола і військовий капелан протоієрей Михайло Хімчак благословили подружжя, побажали їм любові, вірності та Божого захисту. Символом їхньої єдності став рушник, на який вони разом стали, вплітаючи у нього свої мрії та надії на щасливе майбутнє.
Після першої ротації вирішили взяти церковний шлюб: на Волині повінчався воїн-прикордонник. ФОТО


На святкову церемонію завітали рідні, побратими та діти, яких у подружжя семеро. Цей день став ще одним доказом того, що справжнє кохання не знає ні відстаней, ні випробувань.


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Теги: Волинь, війна, Україна, вінчання
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