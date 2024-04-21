Біля Горохова сталася смертельна ДТП, загинуло троє людей

Біля Горохова сталася смертельна ДТП, загинуло троє людей
На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє людей.

ДТП трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце, - повідомляють у поліції Волині.

Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області.
Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.

На місці трагедії працюють слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.

Рух на цій ділянці ускладнений - просимо врахувати при плануванні маршруту, однак невдовзі буде повністю відновлений.

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Теги: Волинь, аварія, Горохів, Сільце, смерть
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