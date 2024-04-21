Біля Горохова сталася смертельна ДТП, загинуло троє людей

На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє людей.ДТП трапилась 2 березня, близько 7.40, між населеними пунктами Горохів і Сільце, - повідомляють у поліції Волині.Під час руху зіткнулись автомобілі Volkswagen LT та Renault Master. Внаслідок цього загинуло троє осіб: водій (1971 р.н.) та пасажирка (1971 р.н.) Volkswagen LT – мешканці Луцького району та пасажир Renault Master (1972 р.н.) з Чернігівської області.Водій (1974 р.н.) та ще один пасажир (1988 р.н.) Renault Master доставлені до Горохівської лікарні з різними травмами та забоями.На місці трагедії працюють слідчі, наряд групи реагування патрульної поліції, рятувальники.Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.2 ст. 286 КК України.Рух на цій ділянці ускладнений - просимо врахувати при плануванні маршруту, однак невдовзі буде повністю відновлений.