На Волині ТЦК спіймали чоловіка, який гуляв із псом, тварину нібито лишили посеред вулиці. ДЕТАЛІ ІНЦИДЕНТУ

У соціальних мережах поширюється уривок відео, на якому видно військовослужбовців ТЦК, які нечебто покинули собаку військовозобов’язаного посеред вулиці.Однак Волинському ТЦК та СП зазначають, що даний фрагмент не дає повної картини подій."Тож, аби уникнути будь-яких домислів, маніпуляцій та негативних коментарів, роз’яснюємо ситуацію. Громадянин, якого зафіксовано на відео, є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу", - йдеться у дописі.Далі на відео видно військового, який іде поруч із авто а за ним біжить той самий пес. У підсумку, військовий супроводив тварину до дому господаря. Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів."У підсумку, тварина була передана рідним військовозобовязаного. А зважаючи на любов до тварин цього громадянина, його було направленио для подальшого проходження військової служби у один із кінологічних підрозділів", - йдеться у дописі ТЦК та СП.Нагадуємо, що важливо перевіряти інформацію та не робити передчасних емоційних висновків, спираючись лише на фрагментарні матеріали та домисли.