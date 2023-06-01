На Хмельниччині через удар російського БПЛА травмувалася жінка

На Хмельниччині через удар російського БПЛА травмувалася жінка
Вночі, 2 березня, під час сигналу «Повітряна тривога», сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed на Хмельниччині.

На жаль, унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні, - повідомили у Хмельницькій

Після обстеження її відпустили додому з діагнозом — гематома нижньої кінцівки.

Вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.

Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.

Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики.

У ніч на 2 березня противник атакував 79 ударними БпЛА, з яких було збито 63.

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Теги: БПЛА, війна, Хмельничичина
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