На Хмельниччині через удар російського БПЛА травмувалася жінка

Вночі, 2 березня, під час сигналу «Повітряна тривога», сили ППО знищили 6 ворожих БпЛА типу Shahed на Хмельниччині.На жаль, унаслідок атаки травмувалася жінка, яку доправили до лікарні, - повідомили у ХмельницькійПісля обстеження її відпустили додому з діагнозом — гематома нижньої кінцівки.Вибуховою хвилею пошкоджено десять приватних домогосподарств: у них вибито вікна, двері та пошкоджено покрівлю. В одному з цих приватних домоволодінь сталася пожежа, яку підрозділи ДСНС оперативно ліквідували.Також зазнали ушкоджень електротрансформатор, лінії електропередач і дах ангара одного з підприємств.Через пошкодження електромереж відключено частину абонентів: без електропостачання залишилися 266 приватних абонентів і 11 юридичних осіб. На відновлювальні роботи залучені енергетики і в найкоротші терміни планується заживлення споживачів електрики.У ніч на 2 березня противник атакував 79 ударними БпЛА, з яких було збито 63.