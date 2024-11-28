«Бобер» з Волині скидає з неба «подарунки» на голови окупантам

Пан Валентин родом із села Бодячів, що у Луцькому районі на Волині. Влітку 2023-го хлопець за прикладом батька став до лав Збройних Сил України. На той момент йому було 20 років.Валентин успадкував від батька не лише любов до України, а й позивний «Бобер», - йдетьс яна сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.«В батька, який служить із початків, був позивний «Бобер». Коли я пізніше прийшов у підрозділ, то отримав позивний «Бобер менший», а вже після переходу на свою теперішню посаду став простим «Бобром», – з усмішкою розповідає боєць.«Бобер» починав службу в підрозділі забезпечення, але згодом добровільно перевівся до роти вогневої підтримки, в складі якої брав участь у боях в Серебрянському лісі та під Очеретиним.«Найлегше було у Серебрянському лісі – нас там всі боялися. Біля Очеретиного було важко, але хлопці були дуже вмотивовані та заряджені. А ось театр бойових дій у Торецьку суттєво відрізняється від попередніх напрямків – це міська забудова, де є чимало неприємних нюансів», – розповідає Валентин.Саме поблизу Торецька під час виконання одного з бойових завдань «Бобер» отримав перше серйозне поранення.«Це була посадка в лісосмузі неподалік терикону. Нас було троє. В першу ніч по нашій позиції прилетіло з 80-ки та 120-ки (80-ти та 120 міліметровий міномет – ред.) і нас злегка контузило, але ми продовжували тримати визначений рубіж. Наступного дня почала працювати ворожа авіація, яка крила нас КАБами. Після другого такого прильоту, внаслідок вибухової хвилі, в мене стався розрив барабанних перетинок. Вийти з позиції ми змогли лише ввечері, після чого нам надали медичну допомогу на стабілізаційному пункті і переправили для подальшого лікування спершу в Дніпро, а згодом у Тернопіль», – пригадує боєць.Пройшовши курс лікування та реабілітацію, «Бобер» повернувся на фронт, але згодом, через певні обставини, пішов у СЗЧ, звідки незабаром повернувся.«Будучи в Торецьку, через причини, котрі не залежали від мене, я вирішив самовільно залишити частину, але на той момент розумів, що згодом повернуся до побратимів. Підписуючи влітку 2023 року контракт із ЗСУ, в мене було бажання служити і воно не зникло й досі. Повертаючись із СЗЧ в підрозділ, я був морально готовий продовжити службу в піхоті, але розумів, що фізичні кондиції не дадуть мені змоги в повному обсязі виконувати покладені на мене завдання, тому попросив командування перевести мене до підрозділу БпЛА, і мені дали «зелене світло», – розповідає Валентин.Нині «Бобер» – оператор БпЛА у 1 стрілецькому батальйоні 100 ОМБр.В новому підрозділі хлопець займається скидами «подарунків» на голови загарбників і, за його словами, робитиме він це аж до тих пір, поки останній непроханий гість не покине нашу рідну землю. Ще б пак, боєць, в якого життєвий девіз: «Завжди вперед», просто не може вчинити інакше, тим більше, коли в тилу на нього чекає мама Світлана Євгеніївна, двоє молодших братів: Андрій та Віктор і кохана дівчина Сабріна.