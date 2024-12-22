За минулу добу українські воїни знищили 1110 окупантів, 8 танків, 24 ББМ





Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,

танків ‒ 10241 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,

артилерійських систем – 23959 (+51) од,

РСЗВ – 1306 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,

спеціальна техніка ‒ 3768 (+5).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,танків ‒ 10241 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,артилерійських систем – 23959 (+51) од,РСЗВ – 1306 (+2) од,засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,літаків – 370 (+0) од,гелікоптерів – 331 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),крилаті ракети ‒ 3085 (+0),кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,спеціальна техніка ‒ 3768 (+5).Дані уточнюються.

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