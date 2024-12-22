За минулу добу українські воїни знищили 1110 окупантів, 8 танків, 24 ББМ
Сьогодні, 09:42
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,
танків ‒ 10241 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
артилерійських систем – 23959 (+51) од,
РСЗВ – 1306 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),
крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
спеціальна техніка ‒ 3768 (+5).
Дані уточнюються.
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Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 876720 (+1110) осіб,
танків ‒ 10241 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 21274 (+25) од,
артилерійських систем – 23959 (+51) од,
РСЗВ – 1306 (+2) од,
засоби ППО ‒ 1091 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27594 (+192),
крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 39218 (+117) од,
спеціальна техніка ‒ 3768 (+5).
Дані уточнюються.
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