«Ми не можемо бігати за кожним і вмовляти», - речник ОК «Захід» про мобілізацію на Волині





Чи все в роботі вдається Олегом Домбровським.



Оновлення військово-облікових даних та блокпости на дорогах



Як відбувається процес мобілізації на Волині і як розподіляється мобілізаційне навантаження між регіонами нашої держави загалом?



Питання мобілізації завжди буде номер один. Чи змінилося щось в самій системі мобілізації людського ресурсу? Так. Чи подобається це нашим громадянам? Можливо, ще не всі усвідомили, що чим триваліша війна, тим більше виникнення ризику розмиття певних контекстів цього процесу.



Які темпи оновлення даних на Волині та загалом яка в нас ситуація з мобілізацією саме в області. Ви сказали загальні тенденції, я розумію, що вони стосуються і нашої області?



У нас проблем по Волинському регіону немає. Звісно, що виникають ті самі проблеми типові, як і в решти регіонів. Всі без виключення районні центри територіальної підтримки у Волинській області працюють в штатному режимі 24/7.



Щодо настроїв у суспільстві, бачимо, коли працюють мобілізаційні групи, працюють блок-пости по містах, і військовослужбовці ТЦК та СП перевіряють документи, створюються затори, люди скаржаться, що вони не можуть вчасно потрапити на роботу. Це ми спостерігаємо і в Луцьку і загалом по Волині. Як ви прокоментуєте такі обурення людей?



Я хотів би поставити питання по-іншому. А як наші співгромадяни, які умовно в місті Луцьк добираються з пункту "А" у пункт "Б" на роботу і можуть всього 30 хвилин чекати на блокпості для перевірки документів і подумати, а як себе почувають наші побратими-посестри сидячи в окопах, в мороз, в холод, в далеко некомфортних умовах. Інколи без можливості вчасно похарчуватись, нормального сну. То де міра цієї співставності? Її немає. Це безпекові заходи, і в першу чергу, це робиться для безпеки громадян. Ми не можемо бігати за кожним і вмовляти.



Чи на Волині працюють тільки мобілізаційні групи з нашої області, чи з інших регіонів теж працюють?



У нас є перехресний метод роботи груп мобільного оповіщення всередині областей якраз для уникнення того, щоб не було корупційних ризиків.



Самовільне залишення військових частин



Які найчастіші причини самовільного залишення частини?



Не можна сказати, що є один виключний фактор. Наприклад, бойова втома, чи психологічне вигорання, емоційне вигорання, чи це можливо були якісь внутрішні фактори ризику. Один з найвищих факторів ризику — це смерть, каліцтво, боязнь попасти в полон.



Знаємо, що можуть повернутися такі громадяни до військової служби, на яких умовах і як вони можуть це зробити, щоб не було кримінальної відповідальності?



Ця опція доступна тільки тим військовослужбовцями, які, на жаль, скоїли самовільне залишення частини до 29 листопада 2024 року. Після 29 листопада 2024 року та категорія військовослужбовців, які скоїли самовільне залишення частини після повернення, отримають кримінальну відповідальність з усіма обтяжливими факторами.



Порівнювати Волинь вона на якому місці за поверненням?



Тенденція позитивна. І в порівнянні з іншими регіонами робота йде на майже новому рівні.



Корупція у ТЦК та СП



Ще про запобігання корупції, і не тільки у роботі ТЦК та СП, на Волині нам відомо про два випадки повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Була підозра навіть у держзраді та співпраці з РФ, про це повідомляв Генпрокурор на офіційному сайті. Чи можете ви прокоментувати загалом ці випадки і яке покарання понесли люди, яким оголошена ця підозра про неправомірну вигоду?



У нас дуже тісна взаємодія з правоохоронними органами. Особисто командувач нашого оперативного командування "Захід" Сухопутних військ максимально завжди сприяє тому, щоб таких недоброчесних військовослужбовців, як найскоріше, виявляли і притягували до кримінальної відповідальності. Міра покарання визначається вже правоохоронною системою судовою, тому я не можу, на жаль, це коментувати. Слідство триває, лише суд може визначити винуватість чи невинуватість наших військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Питання мобілізації, самовільного залишення частин, а також про роботу Волинського територіального центру комплектування і соціальної підтримки говорили з речником оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України.Чи все в роботі вдається Суспільне обговорило під час інтерв'ю з речником структуриПитання мобілізації завжди буде номер один. Чи змінилося щось в самій системі мобілізації людського ресурсу? Так. Чи подобається це нашим громадянам? Можливо, ще не всі усвідомили, що чим триваліша війна, тим більше виникнення ризику розмиття певних контекстів цього процесу.У нас проблем по Волинському регіону немає. Звісно, що виникають ті самі проблеми типові, як і в решти регіонів. Всі без виключення районні центри територіальної підтримки у Волинській області працюють в штатному режимі 24/7.Я хотів би поставити питання по-іншому. А як наші співгромадяни, які умовно в місті Луцьк добираються з пункту "А" у пункт "Б" на роботу і можуть всього 30 хвилин чекати на блокпості для перевірки документів і подумати, а як себе почувають наші побратими-посестри сидячи в окопах, в мороз, в холод, в далеко некомфортних умовах. Інколи без можливості вчасно похарчуватись, нормального сну. То де міра цієї співставності? Її немає. Це безпекові заходи, і в першу чергу, це робиться для безпеки громадян. Ми не можемо бігати за кожним і вмовляти.У нас є перехресний метод роботи груп мобільного оповіщення всередині областей якраз для уникнення того, щоб не було корупційних ризиків.Не можна сказати, що є один виключний фактор. Наприклад, бойова втома, чи психологічне вигорання, емоційне вигорання, чи це можливо були якісь внутрішні фактори ризику. Один з найвищих факторів ризику — це смерть, каліцтво, боязнь попасти в полон.Ця опція доступна тільки тим військовослужбовцями, які, на жаль, скоїли самовільне залишення частини до 29 листопада 2024 року. Після 29 листопада 2024 року та категорія військовослужбовців, які скоїли самовільне залишення частини після повернення, отримають кримінальну відповідальність з усіма обтяжливими факторами.Тенденція позитивна. І в порівнянні з іншими регіонами робота йде на майже новому рівні.У нас дуже тісна взаємодія з правоохоронними органами. Особисто командувач нашого оперативного командування "Захід" Сухопутних військ максимально завжди сприяє тому, щоб таких недоброчесних військовослужбовців, як найскоріше, виявляли і притягували до кримінальної відповідальності. Міра покарання визначається вже правоохоронною системою судовою, тому я не можу, на жаль, це коментувати. Слідство триває, лише суд може визначити винуватість чи невинуватість наших військовослужбовців.

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