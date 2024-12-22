На фронті за добу — 97 бойових зіткнень, - Генштаб

Розпочалася 1103-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень, - повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Вчора противник завдав двох ракетних та 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двісті обстрілів, зокрема 180 — із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 3067 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів: Охрімівка, Макарове, Гранів, Богуславка, Бугаївка, Борова, Костянтинівка, Торецьк, Новопавлівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Гродівка, Родинське, Багатир, Комар, Шевченко, Тернове, Гуляйполе, Степногірськ, Залізничне, П’ятихатки, Антонівка та Миколаївка.За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління противника та чотири ворожі артилерійські системи.На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Макіївка та в напрямку Катеринівки.На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Привільного та Чарівного.На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського.На Придніпровському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, зокрема 4 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.