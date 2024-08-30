Вночі п`яний волинянин погрожував людям пістолетом: як його покарали





Суд інкримінував це як дрібне хуліганство і оштрафував порушника, пишуть



Як вказується у постанові, 12 грудня 2024 року 00.10 годині п’яний Артем Б. на вулиці Устилузькій нецензурно лаявся, голосно кричав та погрожував пневматичним пістолетом двом особам. Патрульні, які прибули на місце, вилучили у чоловік зброю та склали на нього протокол.



Під час судового засідання правопорушник вину визнав повністю.



Дослідивши усі докази, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві і оштрафував на 51 гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі під час комендантської години чоловік погрожував людям пневматичною зброєю.Суд інкримінував це як дрібне хуліганство і оштрафував порушника, пишуть Волинські новини Як вказується у постанові, 12 грудня 2024 року 00.10 годині п’яний Артем Б. на вулиці Устилузькій нецензурно лаявся, голосно кричав та погрожував пневматичним пістолетом двом особам. Патрульні, які прибули на місце, вилучили у чоловік зброю та склали на нього протокол.Під час судового засідання правопорушник вину визнав повністю.Дослідивши усі докази, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві і оштрафував на 51 гривню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію