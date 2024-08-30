Вночі п`яний волинянин погрожував людям пістолетом: як його покарали
Сьогодні, 06:07
У Володимирі під час комендантської години чоловік погрожував людям пневматичною зброєю.
Суд інкримінував це як дрібне хуліганство і оштрафував порушника, пишуть Волинські новини.
Як вказується у постанові, 12 грудня 2024 року 00.10 годині п’яний Артем Б. на вулиці Устилузькій нецензурно лаявся, голосно кричав та погрожував пневматичним пістолетом двом особам. Патрульні, які прибули на місце, вилучили у чоловік зброю та склали на нього протокол.
Під час судового засідання правопорушник вину визнав повністю.
Дослідивши усі докази, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві і оштрафував на 51 гривню.
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Суд інкримінував це як дрібне хуліганство і оштрафував порушника, пишуть Волинські новини.
Як вказується у постанові, 12 грудня 2024 року 00.10 годині п’яний Артем Б. на вулиці Устилузькій нецензурно лаявся, голосно кричав та погрожував пневматичним пістолетом двом особам. Патрульні, які прибули на місце, вилучили у чоловік зброю та склали на нього протокол.
Під час судового засідання правопорушник вину визнав повністю.
Дослідивши усі докази, суд визнав чоловіка винним у хуліганстві і оштрафував на 51 гривню.
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