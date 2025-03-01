Після трьох років війни росія не змогла досягти над Україною переваги в повітрі, - Британське Міноборони
Сьогодні, 04:01
Після трьох років війни повітряні сили Росії, незважаючи на технологічну і кількісну перевагу, не змогли досягти переваги в повітрі над Україною.
Це відзначило Міноборони Великобританії, пише LB.ua.
Росія вдалася до використання своєї тактичної авіації, зокрема, винищувачів Су-34. Також РФ послідовно застосовує дрони-камікадзе, що дало простір і час для відновлення свого парку дальньої авіації та пов'язаних з ним запасів крилатих і балістичних ракет.
Натомість Україна успішно використовувала БпЛА проти військових цілей та інфраструктури в Росії та збільшує регулярність атак по території країни-агресора. Британська сторона нагадала удари по російських нафтопереробних заводах, обстріли чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів у вересні 2024 року.
«Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на об'єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни. Такі українські успіхи наголошують на постійній нездатності Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, захищаючи свою інфраструктуру і операції на лінії фронту», - відзначили у британському Міноборони.
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Це відзначило Міноборони Великобританії, пише LB.ua.
Росія вдалася до використання своєї тактичної авіації, зокрема, винищувачів Су-34. Також РФ послідовно застосовує дрони-камікадзе, що дало простір і час для відновлення свого парку дальньої авіації та пов'язаних з ним запасів крилатих і балістичних ракет.
Натомість Україна успішно використовувала БпЛА проти військових цілей та інфраструктури в Росії та збільшує регулярність атак по території країни-агресора. Британська сторона нагадала удари по російських нафтопереробних заводах, обстріли чотирьох російських стратегічних складах боєприпасів у вересні 2024 року.
«Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на об'єктах, є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час війни. Такі українські успіхи наголошують на постійній нездатності Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак, а також вказують на виклик, з яким стикається Росія, захищаючи свою інфраструктуру і операції на лінії фронту», - відзначили у британському Міноборони.
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