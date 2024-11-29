Лучан кличуть на змагання до лісу





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Одноденні змагання відбудуться у лісовій місцевості 9 березня, повідомила заступниця директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Алла Корнійчук.



Хто може доєднатись



Взяти участь може кожен охочий. Групи сформують за віковими категоріями:



- 10 років



- 12 років



- 14 років



- 18 років



- 21 рік



- 35 років



- 50 років.



Стати учасником змагань можна до 7 березня за попередньою реєстрацією.



Обов’язкова умова — мати з собою або прийти в одязі, у якому буде зручно долати дистанцію.



Коли: 9 березня, неділя.



Час: 10:00.



Локація: с. Копачівка поблизу готельного комплексу «Зелений Гай».



Програма



Початок о 10:00.



Змагання відбуватимуться у лісі. Орієнтуватись на місцевості потрібно буде по карті, на якій будуть позначені контрольні пункти.



Треба знайти й дістатись до всіх місць, подолавши дистанцію якнайшвидше. Організатори врахують і те, наскільки правильно учасники пройшли шлях.



Аби результати були точними, на всіх одягнуть спеціальний чіп, за допомогою якого на кожному з контрольних пунктів можна буде поставити відмітку.



Це дозволить відстежити час прибуття і результат учасника.



З 14:00 до 14:30 відбудеться нагородження переможців.



Призи



За найшвидше подолання дистанції переможці отримають медалі. У кожній віковій категорії оберуть по три призери серед учасників та учасниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучан, віком від 10 до 50 років, запрошують на змагання зі спортивного орієнтування. Переможці отримають нагороди.Про це пише "Місто.Медіа" Одноденні змагання відбудуться у лісовій місцевості 9 березня, повідомила заступниця директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавстваВзяти участь може кожен охочий. Групи сформують за віковими категоріями:- 10 років- 12 років- 14 років- 18 років- 21 рік- 35 років- 50 років.Стати учасником змагань можна до 7 березня за попередньою реєстрацією.Обов’язкова умова — мати з собою або прийти в одязі, у якому буде зручно долати дистанцію.9 березня, неділя.10:00.с. Копачівка поблизу готельного комплексу «Зелений Гай».Початок о 10:00.Змагання відбуватимуться у лісі. Орієнтуватись на місцевості потрібно буде по карті, на якій будуть позначені контрольні пункти.Треба знайти й дістатись до всіх місць, подолавши дистанцію якнайшвидше. Організатори врахують і те, наскільки правильно учасники пройшли шлях.Аби результати були точними, на всіх одягнуть спеціальний чіп, за допомогою якого на кожному з контрольних пунктів можна буде поставити відмітку.Це дозволить відстежити час прибуття і результат учасника.З 14:00 до 14:30 відбудеться нагородження переможців.За найшвидше подолання дистанції переможці отримають медалі. У кожній віковій категорії оберуть по три призери серед учасників та учасниць.

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