Лучан кличуть на змагання до лісу
Сьогодні, 01:17
Лучан, віком від 10 до 50 років, запрошують на змагання зі спортивного орієнтування. Переможці отримають нагороди.
Про це пише "Місто.Медіа".
Одноденні змагання відбудуться у лісовій місцевості 9 березня, повідомила заступниця директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Алла Корнійчук.
Хто може доєднатись
Взяти участь може кожен охочий. Групи сформують за віковими категоріями:
- 10 років
- 12 років
- 14 років
- 18 років
- 21 рік
- 35 років
- 50 років.
Стати учасником змагань можна до 7 березня за попередньою реєстрацією.
Обов’язкова умова — мати з собою або прийти в одязі, у якому буде зручно долати дистанцію.
Коли: 9 березня, неділя.
Час: 10:00.
Локація: с. Копачівка поблизу готельного комплексу «Зелений Гай».
Програма
Початок о 10:00.
Змагання відбуватимуться у лісі. Орієнтуватись на місцевості потрібно буде по карті, на якій будуть позначені контрольні пункти.
Треба знайти й дістатись до всіх місць, подолавши дистанцію якнайшвидше. Організатори врахують і те, наскільки правильно учасники пройшли шлях.
Аби результати були точними, на всіх одягнуть спеціальний чіп, за допомогою якого на кожному з контрольних пунктів можна буде поставити відмітку.
Це дозволить відстежити час прибуття і результат учасника.
З 14:00 до 14:30 відбудеться нагородження переможців.
Призи
За найшвидше подолання дистанції переможці отримають медалі. У кожній віковій категорії оберуть по три призери серед учасників та учасниць.
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Про це пише "Місто.Медіа".
Одноденні змагання відбудуться у лісовій місцевості 9 березня, повідомила заступниця директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Алла Корнійчук.
Хто може доєднатись
Взяти участь може кожен охочий. Групи сформують за віковими категоріями:
- 10 років
- 12 років
- 14 років
- 18 років
- 21 рік
- 35 років
- 50 років.
Стати учасником змагань можна до 7 березня за попередньою реєстрацією.
Обов’язкова умова — мати з собою або прийти в одязі, у якому буде зручно долати дистанцію.
Коли: 9 березня, неділя.
Час: 10:00.
Локація: с. Копачівка поблизу готельного комплексу «Зелений Гай».
Програма
Початок о 10:00.
Змагання відбуватимуться у лісі. Орієнтуватись на місцевості потрібно буде по карті, на якій будуть позначені контрольні пункти.
Треба знайти й дістатись до всіх місць, подолавши дистанцію якнайшвидше. Організатори врахують і те, наскільки правильно учасники пройшли шлях.
Аби результати були точними, на всіх одягнуть спеціальний чіп, за допомогою якого на кожному з контрольних пунктів можна буде поставити відмітку.
Це дозволить відстежити час прибуття і результат учасника.
З 14:00 до 14:30 відбудеться нагородження переможців.
Призи
За найшвидше подолання дистанції переможці отримають медалі. У кожній віковій категорії оберуть по три призери серед учасників та учасниць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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