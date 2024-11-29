Лучан кличуть на змагання до лісу

Лучан кличуть на змагання до лісу
Лучан, віком від 10 до 50 років, запрошують на змагання зі спортивного орієнтування. Переможці отримають нагороди.

Про це пише "Місто.Медіа".

Одноденні змагання відбудуться у лісовій місцевості 9 березня, повідомила заступниця директора Волинського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства Алла Корнійчук.

Хто може доєднатись

Взяти участь може кожен охочий. Групи сформують за віковими категоріями:

- 10 років

- 12 років

- 14 років

- 18 років

- 21 рік

- 35 років

- 50 років.

Стати учасником змагань можна до 7 березня за попередньою реєстрацією.

Обов’язкова умова — мати з собою або прийти в одязі, у якому буде зручно долати дистанцію.

Коли: 9 березня, неділя.

Час: 10:00.

Локація: с. Копачівка поблизу готельного комплексу «Зелений Гай».

Програма

Початок о 10:00.

Змагання відбуватимуться у лісі. Орієнтуватись на місцевості потрібно буде по карті, на якій будуть позначені контрольні пункти.

Треба знайти й дістатись до всіх місць, подолавши дистанцію якнайшвидше. Організатори врахують і те, наскільки правильно учасники пройшли шлях.

Аби результати були точними, на всіх одягнуть спеціальний чіп, за допомогою якого на кожному з контрольних пунктів можна буде поставити відмітку.

Це дозволить відстежити час прибуття і результат учасника.

З 14:00 до 14:30 відбудеться нагородження переможців.

Призи

За найшвидше подолання дистанції переможці отримають медалі. У кожній віковій категорії оберуть по три призери серед учасників та учасниць.

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Теги: Луцьк, змагання, ліс
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