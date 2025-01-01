2 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують фінансовий директор «Луцький домобудівельний комбінат», ексдепутат Луцької міської радита керівник СТзОВ «Романів»(на фото).Іменини цього дня святкують Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.Вітаємо усіх, для кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, довголіття і достатку.У 2012 році депутати Луцької міської ради вибрали промоційним логотипом міста символ у вигляді ключа і з гаслом «Луцьк: приємне відкриття».2 березня у світі відзначається одне з незвичайних свят - Міжнародний день сірника. У 1805 році в Європі з’явились сірники-"маканки" - тоненькі скіпки, змазані бертолетовою сіллю, які загорялись після занурювання їх у розчин концентрованої сірчаної кислоти.У цей день перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути".Також 2 березня - Прощена неділя — важливий християнський день, який знаменує завершення Масного тижня і є останнім днем перед початком Великого посту. Це час для прощення, очищення серця та душі, що дозволяє розпочати Великий піст з чистою совістю.Дата Прощеної неділі змінюється щороку, оскільки вона прив'язана до Великодня та початку Великого посту. В 2025 році Великий піст почнеться 3 березня, тому Прощена неділя припадає на 2 березня. Це особливий день для християн, коли важливо не лише попросити вибачення, але й щиро вибачити тих, хто образив.