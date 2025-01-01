На Волині зустріли звільненого з російського полону воїна Віталія Войтовича

Віталія Войтовича.



Зустріч відбулася 26 лютого, про це повідомляє



60-річний захисник був одним із тих, хто повернувся в Україну 15 січня 2025 року під час обміну військовополоненими. В неволі чоловік пробув тринадцять місяців. Наразі проходить реабілітацію після поранень.



У рідному селі воїна зустріли під звучання Державного Гімну України. З вдячністю за захист йому адресували чимало теплих слів та вітань. Рідні не стримували сліз, радіючи, що чоловік, батько трьох дітей та одинадцяти внуків, від якого тривалий час не було звістки, нарешті повернувся додому.



«Ми відчували, що він живий. Просто десь далеко і незабаром обов’язково повернеться», – ділиться пережитим дружина Віталія Надія Войтович.



Попри розуміння того, що попереду на чоловіка чекає тривале лікування, вона радіє можливості бути з ним поряд.



«Безмежно раді вітати вас на рідній землі. Хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася війна і ми зустріли всіх наших захисників під таким сонячним, але мирним небом», – звернувся від імені працівників та учнів директор Зеленської гімназії Олександр Шелест та вручив воїну вишиту сорочку.



Вчителі, своєю чергою подарували захиснику патріотично оздоблений торт.



«Сердечно дякуємо вам за мужність. Бажаємо здоров'я, наснаги та якнайшвидшого відновлення сил», – сказала завідувачка НД «Просвіта» села Смолява Любов Фіщук.



Від учасників народного аматорського колективу «Василиха» і зразкового дитячого колективу «Василинка», у складі якого співає внук Віталія Дениско, вона вручила захиснику солодкий подарунок.



Зустрічали Віталія Войтовича й односельці. Словами підтримки та вдячності вони обдаровували воїна, який попри тяжкі випробування повернувся додому. Щирі емоції відображалися в очах дітей, які один за одним дякували захиснику за відвагу та незламність й дарували підготовлені заздалегідь патріотичні малюнки.



Найкращі побажання адресували Віталію сільський староста Михайло Киричук, завідувачка бібліотеки села Смолява Тетяна Шкорбатюк та завідувач клубу села Зелене, керівник колективів «Василинка» і «Василиха» Юрій Фіщук. А учасники церковного хору храму Різдва Пресвятої Богородиці щедро зичили багатоліття.



«Дякую за те, що чекали. І за те, що маємо за кого воювати», – промовив Віталій Войтович.



Він подякував усім за зворушливу зустріч та побажав дітям, щоб їм ніколи не довелося бачити війну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Зелене, Берестечківської громади зустріли звільненого з російського полону військовослужбовцяЗустріч відбулася 26 лютого, про це повідомляє Район.Горохів 60-річний захисник був одним із тих, хто повернувся в Україну 15 січня 2025 року під час обміну військовополоненими. В неволі чоловік пробув тринадцять місяців. Наразі проходить реабілітацію після поранень.У рідному селі воїна зустріли під звучання Державного Гімну України. З вдячністю за захист йому адресували чимало теплих слів та вітань. Рідні не стримували сліз, радіючи, що чоловік, батько трьох дітей та одинадцяти внуків, від якого тривалий час не було звістки, нарешті повернувся додому.«Ми відчували, що він живий. Просто десь далеко і незабаром обов’язково повернеться», – ділиться пережитим дружина ВіталіяПопри розуміння того, що попереду на чоловіка чекає тривале лікування, вона радіє можливості бути з ним поряд.«Безмежно раді вітати вас на рідній землі. Хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася війна і ми зустріли всіх наших захисників під таким сонячним, але мирним небом», – звернувся від імені працівників та учнів директор Зеленської гімназіїта вручив воїну вишиту сорочку.Вчителі, своєю чергою подарували захиснику патріотично оздоблений торт.«Сердечно дякуємо вам за мужність. Бажаємо здоров'я, наснаги та якнайшвидшого відновлення сил», – сказала завідувачка НД «Просвіта» села СмоляваВід учасників народного аматорського колективу «Василиха» і зразкового дитячого колективу «Василинка», у складі якого співає внук Віталія, вона вручила захиснику солодкий подарунок.Зустрічали Віталія Войтовича й односельці. Словами підтримки та вдячності вони обдаровували воїна, який попри тяжкі випробування повернувся додому. Щирі емоції відображалися в очах дітей, які один за одним дякували захиснику за відвагу та незламність й дарували підготовлені заздалегідь патріотичні малюнки.Найкращі побажання адресували Віталію сільський староста Михайло Киричук, завідувачка бібліотеки села Смолява Тетяна Шкорбатюк та завідувач клубу села Зелене, керівник колективів «Василинка» і «Василиха» Юрій Фіщук. А учасники церковного хору храму Різдва Пресвятої Богородиці щедро зичили багатоліття.«Дякую за те, що чекали. І за те, що маємо за кого воювати», – промовив Віталій Войтович.Він подякував усім за зворушливу зустріч та побажав дітям, щоб їм ніколи не довелося бачити війну.

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