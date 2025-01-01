Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі

Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі
Сьогодні, 1 березня, росіяни атакували Запоріжжя.

"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.

Внаслідок удару виникла пожежа.

На місце виїхали рятувальники і медики.
Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі

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Теги: Україна, росія, війна
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