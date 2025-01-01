Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі





"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.



Внаслідок удару виникла пожежа.



На місце виїхали рятувальники і медики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 березня, росіяни атакували Запоріжжя."Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.Внаслідок удару виникла пожежа.На місце виїхали рятувальники і медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію