Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі
Сьогодні, 21:16
Сьогодні, 1 березня, росіяни атакували Запоріжжя.
"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.
Внаслідок удару виникла пожежа.
На місце виїхали рятувальники і медики.
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"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.
Внаслідок удару виникла пожежа.
На місце виїхали рятувальники і медики.
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