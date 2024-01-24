У Луцьку рятувальники допомогли двом чоловікам вибратися із болота





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 18:45 на околиці Луцька на березі річки Омелянівка двоє чоловіків опинилися на болотистій місцевості та не змогли самостійно вибратися.



На місце події прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які допомогли потерпілим та передали їх медикам.



Обставини події з'ясовує поліція.



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