У Луцьку рятувальники допомогли двом чоловікам вибратися із болота
Сьогодні, 20:50
У Луцьку рятувальники допомогли двом чоловікам вибратися із болотистої місцевості.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 18:45 на околиці Луцька на березі річки Омелянівка двоє чоловіків опинилися на болотистій місцевості та не змогли самостійно вибратися.
На місце події прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які допомогли потерпілим та передали їх медикам.
Обставини події з'ясовує поліція.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 18:45 на околиці Луцька на березі річки Омелянівка двоє чоловіків опинилися на болотистій місцевості та не змогли самостійно вибратися.
На місце події прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, які допомогли потерпілим та передали їх медикам.
Обставини події з'ясовує поліція.
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