Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 2 березня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь.На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію