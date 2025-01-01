Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 березня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 2 березня
Луцьк
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
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