Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 2 березня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі та вранці невеликий сніг, мокрий сніг, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабка ожеледь.
На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

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Теги: погода, прогноз
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