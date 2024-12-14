Хоче бути корисним: поранений боєць, який лікується на Волині, планує повернутися на службу

Андрій Дунаєв — з Херсона. Чоловік захищає країну від початку повномасштабного вторгнення. Зараз лікується після поранення в одній із волинських лікарень.





Андрій Дунаєв був інженером-будівельником. Перші дні повномасштабної війни застав у Полтаві — був там у відрядженні. Коли його родина потрапила під окупацію, пішов у військо.



"Я їм дзвоню, а дружина і діти там в підвалі сидять. Хати немає, дачі немає, машини немає… Вони були в окупації один чи два місяці. А потім волонтери наші через фронт вивели їх, — каже військовий. — Зараз вони у Німеччині, а моя мати залишилася у Херсоні, дуже за неї переживаю".



Спершу боєць служив у Полтавському зональному відділі військової служби правопорядку, потім потрапив у 60 Окрему механізовану бригаду. Торік восени під час виконання бойового завдання на Донеччині Андрій Дунаєв отримав поранення.



"Був скид на мене. Залетів осколок під коліно, перебив кістку, — пригадує записник. — Лікарі зробили операцію і поставили пластини, вирізали із таза кістку, пересадили в коліно. Осколок відрізав мені палець, поламав всі пальці".



Про війну чоловік згадувати не любить. Каже: там, та фронті, найголовніше — надійні побратими. Після відновлення боєць хоче повернутися до них.



"Хочу бути корисним своїм хлопцям, — додає боєць.— Хоч чимось, хоч писарем, хоч кухарем, автомат я вже не зможу тримати, але нічого, відновимося. Я дуже вірю, що до влади прийдуть ті, що пережили цю війну, які бачили страждання людей, просто повинні зробити так, щоб люди жили щасливо", — вважає захисник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 53-річний військовослужбовець— з Херсона. Чоловік захищає країну від початку повномасштабного вторгнення. Зараз лікується після поранення в одній із волинських лікарень. Суспільному захисник розповів про свій бойовий шлях і наміри повернутися на службу після лікування і реабілітації.Андрій Дунаєв був інженером-будівельником. Перші дні повномасштабної війни застав у Полтаві — був там у відрядженні. Коли його родина потрапила під окупацію, пішов у військо."Я їм дзвоню, а дружина і діти там в підвалі сидять. Хати немає, дачі немає, машини немає… Вони були в окупації один чи два місяці. А потім волонтери наші через фронт вивели їх, — каже військовий. — Зараз вони у Німеччині, а моя мати залишилася у Херсоні, дуже за неї переживаю".Спершу боєць служив у Полтавському зональному відділі військової служби правопорядку, потім потрапив у 60 Окрему механізовану бригаду. Торік восени під час виконання бойового завдання на Донеччині Андрій Дунаєв отримав поранення."Був скид на мене. Залетів осколок під коліно, перебив кістку, — пригадує записник. — Лікарі зробили операцію і поставили пластини, вирізали із таза кістку, пересадили в коліно. Осколок відрізав мені палець, поламав всі пальці".Про війну чоловік згадувати не любить. Каже: там, та фронті, найголовніше — надійні побратими. Після відновлення боєць хоче повернутися до них."Хочу бути корисним своїм хлопцям, — додає боєць.— Хоч чимось, хоч писарем, хоч кухарем, автомат я вже не зможу тримати, але нічого, відновимося. Я дуже вірю, що до влади прийдуть ті, що пережили цю війну, які бачили страждання людей, просто повинні зробити так, щоб люди жили щасливо", — вважає захисник.

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