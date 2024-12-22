На Волині стартував проєкт «Сила Двох»: психофізіологічна реабілітація для ветеранських родин





Про це



"Що допомагає парам проходити випробування разом? Як зберегти близькість після воєнного досвіду? Чи можна відновити довіру і підтримку, якщо втома, стрес і тягар пережитого беруть своє?

Адже більшість ветеранів після пекла війни та важких поранень перед поверненням провели довгі місяці у госпіталях. Ми знайшли відповіді на ці питання під час першого ретриту "Сили Двох" – 8-денного простору для ветеранських пар, де поєднали психологічну та фізичну складові відновлення після відбіркового етапу за викликами", - йдеться у дописі.



Місце: Санаторій "Пролісок", Волинська область.



Що було в програмі ретриту?



✔ Групова робота з двома досвідченими травмотерапевтами

✔ Індивідуальні та парні консультації

✔ Арт терапія, казкотерапія, майндфулнес-підхід

✔ Санаторні процедури, здорове харчування, мінеральний басейн

«Сила Двох» це не просто відпочинок – це можливість разом з професійними тренерами краще зрозуміти себе і партнера, знайти спільний ресурс і разом рухатися вперед.



Як зазначили у центрі, одна з важливих цілей «Сили двох» – передати отримані від психологів навички далі. Учасники та учасниці зможуть ділитися отриманими знаннями зі своїми побратимами, подругами, близькими, допомагаючи розбудовувати підтримку у ветеранській спільноті Волині.



Наступний етап «Сили Двох»- вкрай необхідний індивідуальний супровід пар та групові офлайн і онлайн зустрічі.



Також учасники першого ретриту мали можливість особисто поспілкуватися з депутатами Верховноі та обласної рад Іриною Констанкевич, Тарасом Тарасенком, Орестом Маховським, Ольгою Даниловою - представницею Офісу Омбудсмана України, задати прямі гострі питання і почути відверті відповіді зі шляхами вирішення.



«Сила Двох» довгостроковий реабілітаційний проєкт Nova Ukraine та ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей"" реалізується на Волині за підтримки партнерів - Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради, Ковельської районної державної адміністрації, Ковельської районної ради.



Травмотерапевти і психологи проєкту «Сила Двох» Смоляр Ірина, Чаморсов Олександр і Анна Півень. Керівниця проєкту Наталія Попова.



Наукову експертизу проєкту та психо-емоційного стану учасників проводить кафедра клінічної психології Волинський національний університет імені Лесі Українки.



Наступні ретрити «Сили Двох» - 20 березня та 4 квітня!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині стартував проєкт "Сила Двох" – психофізіологічна реабілітація для наших ветеранських родин.Про це повідомляє Міжнародний волонтерський логістичний центр «Марлог»."Що допомагає парам проходити випробування разом? Як зберегти близькість після воєнного досвіду? Чи можна відновити довіру і підтримку, якщо втома, стрес і тягар пережитого беруть своє?Адже більшість ветеранів після пекла війни та важких поранень перед поверненням провели довгі місяці у госпіталях. Ми знайшли відповіді на ці питання під час першого ретриту "Сили Двох" – 8-денного простору для ветеранських пар, де поєднали психологічну та фізичну складові відновлення після відбіркового етапу за викликами", - йдеться у дописі.Місце: Санаторій "Пролісок", Волинська область.Що було в програмі ретриту?✔ Групова робота з двома досвідченими травмотерапевтами✔ Індивідуальні та парні консультації✔ Арт терапія, казкотерапія, майндфулнес-підхід✔ Санаторні процедури, здорове харчування, мінеральний басейн«Сила Двох» це не просто відпочинок – це можливість разом з професійними тренерами краще зрозуміти себе і партнера, знайти спільний ресурс і разом рухатися вперед.Як зазначили у центрі, одна з важливих цілей «Сили двох» – передати отримані від психологів навички далі. Учасники та учасниці зможуть ділитися отриманими знаннями зі своїми побратимами, подругами, близькими, допомагаючи розбудовувати підтримку у ветеранській спільноті Волині.Наступний етап «Сили Двох»- вкрай необхідний індивідуальний супровід пар та групові офлайн і онлайн зустрічі.Також учасники першого ретриту мали можливість особисто поспілкуватися з депутатами Верховноі та обласної рад- представницею Офісу Омбудсмана України, задати прямі гострі питання і почути відверті відповіді зі шляхами вирішення.«Сила Двох» довгостроковий реабілітаційний проєкт Nova Ukraine та ГО"Українська Асоціація Захисту Здоров'я "Марлог-Кадуцей"" реалізується на Волині за підтримки партнерів - Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради, Ковельської районної державної адміністрації, Ковельської районної ради.Травмотерапевти і психологи проєкту «Сила Двох». Керівниця проєктуНаукову експертизу проєкту та психо-емоційного стану учасників проводить кафедра клінічної психології Волинський національний університет імені Лесі Українки.Наступні ретрити «Сили Двох» - 20 березня та 4 квітня!

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