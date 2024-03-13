На Волині поліція шукає ігрове обладнання, за яке ліцей заплатив понад 400 тисяч гривень





Про це стало відомо із низки ухвал Камінь-Каширського районного суду від 11 лютого 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, пише



Тендер на закупівлю комплекту лазертаг навчальний заклад із назвою «Ліцей села Нуйно Сошичненської громади» оголосив 7 листопада 2024 року. Він знадобився в рамках навчальної програми з предмету Захист Вітчизни. На симулятор бойових дій навчальний заклад сподівався витратити не більше 430 тисяч гривень. Цінові пропозиції приймав протягом тижня. Врешті, на це держзамовлення претендувало лише одне підприємство – «Кабінетус Плюс» із Луцька зі ставкою 410 тисяч гривень. За відсутності конкурентів ця фірма перемогла.



28 листопада 2024 року директор ліцею Роман Кусік та керівниця «Кабінетус Плюс» Ольга Панасюк підписали договір про закупівлю комплекту лазертаг. Згідно із цим документом, підприємство зобов’язувалося поставити товар до 24 грудня 2024 року, після цього ж школа мала його оплатити. Втім, правоохоронці з’ясували, що фірма гроші отримала, а товар не привезла.



«Згідно з видатковою накладною №54 від 12.12.2024 замовником переказано постачальнику всю суму коштів за вказаний товар, однак предмет договору поставлений так і не був. Разом із тим, не поставлено ще ряд товарів на адресу замовника», – йдеться в матеріалах справи.



Правоохоронці дослідили, що ліцей також не отримав інших товарів, які також придбав у «Кабінетус Плюс». А нуйнівський навчальний заклад у 2024 році також замовляв у цієї фірми медичні матеріали, протипожежне, рятувальне та захисне обладнання, різну зброю (8 пневматичних гвинтівок і 2 макети автомата), прилади для вимірювання величин, тактичні наплічники, кулі до пневматичної гвинтівки, модель для відпрацювання навичок інфузій/ін’єкцій, обмундирування та медичне обладнання на загальну суму 426 тисяч гривень. Якщо доплюсувати сюди вартість лазертага, сума замовлень ліцею в підприємства «Кабінетус Плюс» сягнула 836 тисяч гривень.



В межах цього ж кримінального провадження поліцейські з’ясували, що ліцей села Нуйно Сошичненської громади не отримав частину замовленого і від іншого постачальника – товариства з обмеженою відповідальністю «Мірроскул» також із Луцька.



Йдеться про закуплене у форматі запиту ціни програмне забезпечення до лазерного стрілецького тренажера та деяке медичне обладнання, навчальну зброю та боєприпаси на загальну суму 568,8 тисячі гривень. Причому і тут у договорах йшлося про післяоплату.



«Допитаний як свідок Роман Кусік 9 січня 2025 року підтвердив, що частина товарів за договорами закупівель, які укладенні з ПП «Кабінетус Плюс» та ТОВ «Мірроскул», станом на 09 січня 2025 року ліцею не поставлена, де вони зберігаються йому не відомо, проте з ліцеєм і вказаними юридичними особами укладені додаткові договори на зберігання непоставлених товарів», – вказано в матеріалах справи.



У коментарі ж для «Сили правди» Роман Кусік наголосив, що всі придбані товари вже в ліцеї.



«У нас всі товари є в наявності. В нас були договори на зберігання. Замовлення трішки пізніше під’їхали», – заявив пан Кусік.



Щодо фірм-постачальників, то приватне підприємство «Кабінетус Плюс» зареєстроване в Луцьку майже 7 років тому. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Власниця та керівниця – лучанка Ольга Панасюк.



За час роботи фірма «Кабінетус Плюс» отримала 20,2 мільйона гривень державних замовлень. Найбільший заробіток був у 2024-му – 6,4 млн гривень – їх фірма заробила, зокрема, на постачанні навчальним закладам та відділам освіти різних громад навчальних засобів, приладів, медичних матеріалів та іншого.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірроскул» на ринку 4 з половиною роки. Очолює підприємство також його власник – лучанин Микола Бихнюк. Державні установи, здебільшого заклади освіти, придбали товарів у «Мірроскул» майже на 12 мільйонів гривень, зокрема у 2023 році фірма мала держзамовлень на 6,3 млн гривень, а в 2024-му – на 5,6 мільйона.

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