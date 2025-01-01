Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США
Сьогодні, 15:03
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно вести бойові дії без допомоги Сполучених Штатів, але український народ не готовий пожертвувати своїми цінностями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.
"Це (припинення військової допомоги США. - ред.) буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.
"Це (припинення військової допомоги США. - ред.) буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку попрощалися з загиблим воїном Максимом Шевякіним
Сьогодні, 15:25
Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США
Сьогодні, 15:03
На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук
Сьогодні, 13:18
США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні, – Washington Post
Сьогодні, 12:14