Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США

Зеленський пояснив, чи готова Україна воювати без військової допомоги США
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні буде складно вести бойові дії без допомоги Сполучених Штатів, але український народ не готовий пожертвувати своїми цінностями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

"Це (припинення військової допомоги США. - ред.) буде важко для нас, без вашої підтримки, але ми не можемо втрачати наші цінності", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США можуть припинити надання Україні військової допомоги.

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Теги: Зеленський, Трамп, війна, допомога США
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