На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук

На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук
На війні з окупантами загинув житель села Видерта Макарчук Микола Дмитрович 1973 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області.

На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук


Дату та час прощання повідомлять згодом.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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