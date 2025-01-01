На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук
Сьогодні, 13:18
На війні з окупантами загинув житель села Видерта Макарчук Микола Дмитрович 1973 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області.
Дату та час прощання повідомлять згодом.
ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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