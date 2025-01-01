На фронті загинув Герой з Волині Микола Макарчук

Макарчук Микола Дмитрович 1973 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області.







Дату та час прощання повідомлять згодом.



ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув житель села Видерта1973 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя воїна трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 20 лютого 2025 року в Донецькій області.Дату та час прощання повідомлять згодом.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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