США припинили підтримку програми відновлення енергетики України, - NBC News
Сьогодні, 14:15
Державний департамент США припинив дію ініціативи USAID з відновлення енергосистеми України. У програму було вкладено сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За даними видання, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.
"Це суттєво підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив у коментарі NBC News один зі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Він зазначив, що Росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.
"Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", - додав співробітник Агентства.
NBC News нагадує, що в Україні раніше працювали 64 співробітники USAID. Але після рішення адміністрації Трампа відправити практично всіх їх у відпустку і повернути в США, в Україні залишаться тільки вісім осіб з Агентства.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
За даними видання, підтримку програми з відновлення енергосистеми України було припинено цього тижня.
"Це суттєво підірве можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і стане сигналом для Росії, що нам начхати на Україну і наші минулі інвестиції", - зазначив у коментарі NBC News один зі співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Він зазначив, що Росія веде проти України "економічну війну", але USAID відігравало центральну роль у тому, щоб допомогти українській економіці бути стійкою.
"Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи", - додав співробітник Агентства.
NBC News нагадує, що в Україні раніше працювали 64 співробітники USAID. Але після рішення адміністрації Трампа відправити практично всіх їх у відпустку і повернути в США, в Україні залишаться тільки вісім осіб з Агентства.
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