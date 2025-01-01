США розглядають можливість припинення всієї військової допомоги Україні, – Washington Post
Сьогодні, 12:14
Адміністрація президента США Дональда Трампа 1 березня 2025 року розглядає можливість припинити все поточне постачання військової допомоги Україні після зустрічі українського президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа в Овальному кабінеті.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Washington Post.
Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента про скорочення, повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.
Ця заява стала відповіддю на слова Зеленського в Білому домі та "наявну непримиренність у мирному процесі", пише видання.
За даними ЗМІ, американський чиновник "відкинув думку", що конфронтація між Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом із Зеленським була заздалегідь спланованою.
Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на Washington Post.
Рішення, якщо його буде прийнято, стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які очікують відправлення в Україну через повноваження президента про скорочення, повідомляє видання з посиланням на високопоставленого чиновника США.
Ця заява стала відповіддю на слова Зеленського в Білому домі та "наявну непримиренність у мирному процесі", пише видання.
За даними ЗМІ, американський чиновник "відкинув думку", що конфронтація між Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом із Зеленським була заздалегідь спланованою.
Нагадаємо, Дональд Трамп після суперечки з українським президентом опублікував заяву на своїй сторінці в соціальній мережі, в якій повідомив, що Володимир Зеленський може "повернутися, коли буде готовий до миру".
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