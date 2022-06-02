Магнітні бурі: прогноз на вихідні

Магнітні бурі: прогноз на вихідні
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1–2 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Буря, що почалася в п'ятницю, зберігатиме свою силу і в суботу, 1 березня, її К-індекс становитиме 5 (червоний рівень), і вона здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 2 березня, буря вщухне – до К-індексу 3 (зелений рівень), і очікується стабілізація геомагнітної обстановки.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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