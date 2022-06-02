Магнітні бурі: прогноз на вихідні
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1–2 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Буря, що почалася в п'ятницю, зберігатиме свою силу і в суботу, 1 березня, її К-індекс становитиме 5 (червоний рівень), і вона здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 2 березня, буря вщухне – до К-індексу 3 (зелений рівень), і очікується стабілізація геомагнітної обстановки.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Буря, що почалася в п'ятницю, зберігатиме свою силу і в суботу, 1 березня, її К-індекс становитиме 5 (червоний рівень), і вона здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У неділю, 2 березня, буря вщухне – до К-індексу 3 (зелений рівень), і очікується стабілізація геомагнітної обстановки.
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