На фронті за добу — 91 бойове зіткнення, - Генштаб

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення. За добу росія втратила на війні РФ в Україні 1050 військових.Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 1 березня у своєму зведенні щодо російського вторгнення.За уточненою інформацією, минулої доби військо РФ завдало по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинуло 152 КАБ. Крім цього, здійснило понад 5600 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню та залучило для уражень 2449 дронів-камікадзе.Армія РФ завдала авіаударів в районах населених пунктів Юнаківка, Басівка Сумської області; Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, Безруки Харківської області; Краматорськ, Білокузьминівка, Красноторка, Костянтинівка, Звірове, Леонтовичі, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове Донецької області; Січневе Дніпропетровської області; Залізничне, Гуляйполе, П’ятихатки Запорізької області; Антонівка, Понятівка Херсонської області.Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів російського окупаційного війська.“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, засіб ППО, 128 БпЛА та 107 одиниць автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна атака війська РФ в районі населеного пункту Вовчанськ.На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян поблизу Загризового та Лозової.На Лиманському напрямку військо РФ атакувало двічі. Намагалося просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.Також, минулої доби військо РФ двічі штурмовими діями намагалося витіснити українських захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.Минулої доби на Краматорському напрямку відбулися дві штурмові дії російського війська у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.На Покровському напрямку українські захисники зупинили 26 штурмів армії РФ у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім наступальних дій росіян. Зусилля військо РФ зосереджувало у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації військо РФ тричі намагалося посунути українських оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, російське військо здійснило три атаки позицій українських захисників.На Придніпровському напрямку окупаційні війська РФ активних наступальних дій не проводили.На Курському напрямку минулої доби українські оборонці відбили 18 атак росіян, військо РФ завдало 527 артилерійських обстрілів, з них 18 — із реактивних систем залпового вогню, здійснило 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями російські військові з території РФ активно застосовують артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.