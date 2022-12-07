У Луцьку демонтують обмежувачі руху, які заважають екстреним службам





Причина демонтажів у тому, що карети швидкої, пожежні автівки не можуть вільно проїхати до будинків, зазначили у Департаменті муніципальної варти, передає



Адреси, де демонтували обмежувачі:



просп. Соборності 20;



просп. Соборності 38а;



вул. Гулака Артемовського 25;



вул. Львівська 61;



вул. Зацепи 3.



Також, зняли паркувальні бар'єри:



вул. Івана Франка 57;



вул. Наливайка, 6;



вул. Степана Бандери 11.



«У нашій практиці виникають ситуації, коли обмежувачі руху створюють перешкоду для проїзду автівок швидкої медичної допомоги», — прокоментувала інженерка з безпеки руху КП Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Валентина Власюк.



З її слів, вони регулярно інформують муніципалів про обмежувачі руху під час чергового виклику. Зі списком територій, де потрібно демонтувати штучні перешкоди, центр екстреної допомоги звертається до Департаменту муніципальної варти.



Так само муніципалам надають списки обмежувачів руху, які заважають проїзду, працівники ДСНС, розповів провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький.



Торік чотири списки надійшли від ДСНС, а від екстреної медичної допомоги — два, і цьогоріч було одне, прокоментувала керівниця Департаменту муніципальної варти Юлія Чіпак.



Коли звернення надходить до муніципальної варти, працівники відправляються на зазначене місце і досліджують територію.



Зі слів Юлії Чіпак, надсилання звернення — ще не гарантія, що обмежувачі демонтують. Якщо територія належить ОСББ чи ЖЕКу, то припис передають до цих установ і демонтажем займаються вже на підприємствах.



«Якщо немає відповідної комунікації — ми виносимо рішення виконавчому комітету міськради, демонтовуємо штучне обмеження і доводимо до відома того, хто не пішов на співпрацю, проте буває, що через місяць обмежувачі руху знову ставлять на цьому ж місці», — додала керівниця Департаменту муніципальної варти.



Згідно з правилами благоустрою Луцької громади, на об’єктах доброустрою громади заборонено встановлювати чи демонтовувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції.



Мінімальний штраф за порушення правил благоустрою — 850 грн для бізнесу та 360 грн для мешканців громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 8 вулицях працівники муніципальної варти демонтували паркувальні бар’єри та обмежувачі руху, зокрема троси, бетонні тумби, шини тощо.Причина демонтажів у тому, що карети швидкої, пожежні автівки не можуть вільно проїхати до будинків, зазначили у Департаменті муніципальної варти, передає "Місто. Медіа" Адреси, де демонтували обмежувачі:просп. Соборності 20;просп. Соборності 38а;вул. Гулака Артемовського 25;вул. Львівська 61;вул. Зацепи 3.Також, зняли паркувальні бар'єри:вул. Івана Франка 57;вул. Наливайка, 6;вул. Степана Бандери 11.«У нашій практиці виникають ситуації, коли обмежувачі руху створюють перешкоду для проїзду автівок швидкої медичної допомоги», — прокоментувала інженерка з безпеки руху КП Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастрофЗ її слів, вони регулярно інформують муніципалів про обмежувачі руху під час чергового виклику. Зі списком територій, де потрібно демонтувати штучні перешкоди, центр екстреної допомоги звертається до Департаменту муніципальної варти.Так само муніципалам надають списки обмежувачів руху, які заважають проїзду, працівники ДСНС, розповів провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи Луцького РУ ГУ ДСНС України у Волинській області Юрій Хомицький.Торік чотири списки надійшли від ДСНС, а від екстреної медичної допомоги — два, і цьогоріч було одне, прокоментувала керівниця Департаменту муніципальної вартиКоли звернення надходить до муніципальної варти, працівники відправляються на зазначене місце і досліджують територію.Зі слів Юлії Чіпак, надсилання звернення — ще не гарантія, що обмежувачі демонтують. Якщо територія належить ОСББ чи ЖЕКу, то припис передають до цих установ і демонтажем займаються вже на підприємствах.«Якщо немає відповідної комунікації — ми виносимо рішення виконавчому комітету міськради, демонтовуємо штучне обмеження і доводимо до відома того, хто не пішов на співпрацю, проте буває, що через місяць обмежувачі руху знову ставлять на цьому ж місці», — додала керівниця Департаменту муніципальної варти.Згідно з правилами благоустрою Луцької громади, на об’єктах доброустрою громади заборонено встановлювати чи демонтовувати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції.Мінімальний штраф за порушення правил благоустрою — 850 грн для бізнесу та 360 грн для мешканців громади.

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