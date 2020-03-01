Пенсії зростуть, ліки - подешевшають: що змінюється в Україні з 1 березня





Індексація пенсій у березні 2025



Щорічно в Україні проводиться індексація пенсій з 1 березня, і 2025 рік не став винятком.



Більш ніж 10 мільйонам пенсіонерам піднімуть виплати на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше ніж 100 гривень і більше ніж 1500 гривень, передає



Нові штрафи для ФОПів



З 1 березня 2025 підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків згідно з Законом України №265. Бізнес штрафуватимуть за відсутність POS-терміналів, ненадання даних податковій, ігнорування податкових перевірок і за неоформлених співробітників.



За використання фіскальних чеків старого зразка і відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів.



Декларації з лікарями можуть бути анульовані



У березні 2025 у деяких українців буде автоматично анульовано декларацію із сімейним лікарем. Це відбудеться, якщо пацієнт:



не відвідував лікаря понад 3 роки;

змінював особисті дані;

оформив декларацію до 2018 року.



Щоб договір з лікарем зберігся, потрібно звернутися до нього і перевірити актуальність даних. Дітям до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження, а підліткам від 14 років - надати дані біометричного паспорта.



Переведення годинників на літній час 2025



Минулого року в Україні планували скасувати переведення годинників і залишити зимовий час постійним. Однак відповідний закон так і не був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тому цього року перехід на літній час все-таки буде.



Дата, коли переводять годинник на літній час у 2025 році - це 30 березня. О 3:00 потрібно перевести стрілки на годину вперед, тобто після 2:59 одразу настане 4:00. На смартфонах і смарт-годинниках час зміниться автоматично, а механічний годинник потрібно буде перевести вручну.



Зниження цін на ліки



У березні 2025 знизяться ціни на ліки - за рішенням РНБО, щоб зробити їх доступнішими для населення. Понад 100 найпопулярніших препаратів подешевшають на 10-40%, серед них - Ібупрофен, Валідол, Анальгін, Цитрамон, Диклофенак.



Зміни правил бронювання від мобілізації



Бронь від мобілізації співробітників критично важливих підприємств автоматично продовжено до 31 березня. Раніше відстрочка надавалася тільки до кінця лютого, але за рішенням Кабміну термін продовжили.



Тепер у керівників є ще місяць, щоб перебронювати співробітників. Для цього потрібно буде довести, що підприємство відповідає критеріям критично важливого для економіки.



Виїзд чоловіків за кордон буде обмежено



У березні 2025 виїзд за кордон для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах.



Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України тільки, якщо у них є інші підстави для виїзду, наприклад, вік 60+ років, багатодітність або інвалідність.



Також з 3 березня призупинять виїзд за кордон діячів мистецтва через численні випадки зловживання. Міністерство культури розробить новий алгоритм видачі дозволів.



Які будуть державні свята в березні 2025



У перший місяць весни ми відзначаємо деякі важливі вихідні та свята в березні 2025 - це день народження Тараса Шевченка 9 березня, День українського добровольця 14 березня, День нацгвардії 26 березня.



Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святом. У 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким хотіли скасувати цю дату, але він так і не був ухвалений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У березні 2025 року деякі українці можуть залишитися без декларацій з сімейним лікарем і позбутися права на виїзд за кордон. Пенсіонерам проіндексують пенсії, а країна перейде на літній час. Що зміниться в березні для українців ще - розповідаємо в матеріалі.Щорічно в Україні проводиться індексація пенсій з 1 березня, і 2025 рік не став винятком.Більш ніж 10 мільйонам пенсіонерам піднімуть виплати на 11,5%. Розмір підвищення розраховується індивідуально, але він не може становити менше ніж 100 гривень і більше ніж 1500 гривень, передає УНІАН З 1 березня 2025 підприємці мають перейти на новий формат фіскальних чеків згідно з Законом України №265. Бізнес штрафуватимуть за відсутність POS-терміналів, ненадання даних податковій, ігнорування податкових перевірок і за неоформлених співробітників.За використання фіскальних чеків старого зразка і відсутність реєстратора розрахункових операцій штрафуватимуть на 100% від суми проданих за документом товарів.У березні 2025 у деяких українців буде автоматично анульовано декларацію із сімейним лікарем. Це відбудеться, якщо пацієнт:не відвідував лікаря понад 3 роки;змінював особисті дані;оформив декларацію до 2018 року.Щоб договір з лікарем зберігся, потрібно звернутися до нього і перевірити актуальність даних. Дітям до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження, а підліткам від 14 років - надати дані біометричного паспорта.Минулого року в Україні планували скасувати переведення годинників і залишити зимовий час постійним. Однак відповідний закон так і не був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тому цього року перехід на літній час все-таки буде.Дата, коли переводять годинник на літній час у 2025 році - це 30 березня. О 3:00 потрібно перевести стрілки на годину вперед, тобто після 2:59 одразу настане 4:00. На смартфонах і смарт-годинниках час зміниться автоматично, а механічний годинник потрібно буде перевести вручну.У березні 2025 знизяться ціни на ліки - за рішенням РНБО, щоб зробити їх доступнішими для населення. Понад 100 найпопулярніших препаратів подешевшають на 10-40%, серед них - Ібупрофен, Валідол, Анальгін, Цитрамон, Диклофенак.Бронь від мобілізації співробітників критично важливих підприємств автоматично продовжено до 31 березня. Раніше відстрочка надавалася тільки до кінця лютого, але за рішенням Кабміну термін продовжили.Тепер у керівників є ще місяць, щоб перебронювати співробітників. Для цього потрібно буде довести, що підприємство відповідає критеріям критично важливого для економіки.У березні 2025 виїзд за кордон для чоловіків, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, буде на загальних підставах.Це означає, що за новими правилами таких водіїв випускатимуть з України тільки, якщо у них є інші підстави для виїзду, наприклад, вік 60+ років, багатодітність або інвалідність.Також з 3 березня призупинять виїзд за кордон діячів мистецтва через численні випадки зловживання. Міністерство культури розробить новий алгоритм видачі дозволів.У перший місяць весни ми відзначаємо деякі важливі вихідні та свята в березні 2025 - це день народження Тараса Шевченка 9 березня, День українського добровольця 14 березня, День нацгвардії 26 березня.Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святом. У 2023 році у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким хотіли скасувати цю дату, але він так і не був ухвалений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію