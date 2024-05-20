У Володимирі перенесуть радянський пам’ятник з центру міста на кладовище





Оголошення про проведення відкритих торгів на виконання роботи з’явилось на сайті prozorro 24 лютого.



Вартість виконання — 1, 14 млн грн.



Під меморіальною плитою, можливо, знаходиться могила солдатів Другої світової війни. На пам’ятнику вказано 6 імен.



«Ніхто не може точно сказати, чи там є поховання. Є версія, що люди, чиї імена вказані на пам’ятнику, поховані в інших громадах. Спочатку пам’ятник розберуть, демонтують верхню частину і проведуть археологічне обстеження. Якщо знайдуть останки тіл, то укладемо договір з організацією, яка займається ексгумацією і перепохованням», — в коментарі Ігор Возний.



Термін виконання робіт — до 25 грудня 2026 року.



На 2025 рік виділили меншу частину від усієї суми — 300 тис. грн.



В результаті на міському кладовищі «Федорівське» встановлять малу копію пам’ятника, який переноситься.



Нині на площі Героїв, звідки радянський пам’ятник демонтують, розміщена дошка пам’яті загиблих з 2014 року захисників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пам’ятник культурної спадщини місцевого значення «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників», що знаходиться на площі Героїв у місті Володимирі, перенесуть на міське кладовище.Оголошення про проведення відкритих торгів на виконання роботи з’явилось на сайті prozorro 24 лютого.Вартість виконання — 1, 14 млн грн.Під меморіальною плитою, можливо, знаходиться могила солдатів Другої світової війни. На пам’ятнику вказано 6 імен.«Ніхто не може точно сказати, чи там є поховання. Є версія, що люди, чиї імена вказані на пам’ятнику, поховані в інших громадах. Спочатку пам’ятник розберуть, демонтують верхню частину і проведуть археологічне обстеження. Якщо знайдуть останки тіл, то укладемо договір з організацією, яка займається ексгумацією і перепохованням», — в коментарі misto.media розказав начальник управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської радиТермін виконання робіт — до 25 грудня 2026 року.На 2025 рік виділили меншу частину від усієї суми — 300 тис. грн.В результаті на міському кладовищі «Федорівське» встановлять малу копію пам’ятника, який переноситься.Нині на площі Героїв, звідки радянський пам’ятник демонтують, розміщена дошка пам’яті загиблих з 2014 року захисників України.

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