У Володимирі перенесуть радянський пам’ятник з центру міста на кладовище
Сьогодні, 07:15
Пам’ятник культурної спадщини місцевого значення «Могила братська радянських воїнів, пам’ятник на честь радянських воїнів, партизан та підпільників», що знаходиться на площі Героїв у місті Володимирі, перенесуть на міське кладовище.
Оголошення про проведення відкритих торгів на виконання роботи з’явилось на сайті prozorro 24 лютого.
Вартість виконання — 1, 14 млн грн.
Під меморіальною плитою, можливо, знаходиться могила солдатів Другої світової війни. На пам’ятнику вказано 6 імен.
«Ніхто не може точно сказати, чи там є поховання. Є версія, що люди, чиї імена вказані на пам’ятнику, поховані в інших громадах. Спочатку пам’ятник розберуть, демонтують верхню частину і проведуть археологічне обстеження. Якщо знайдуть останки тіл, то укладемо договір з організацією, яка займається ексгумацією і перепохованням», — в коментарі misto.media розказав начальник управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради Ігор Возний.
Термін виконання робіт — до 25 грудня 2026 року.
На 2025 рік виділили меншу частину від усієї суми — 300 тис. грн.
В результаті на міському кладовищі «Федорівське» встановлять малу копію пам’ятника, який переноситься.
Нині на площі Героїв, звідки радянський пам’ятник демонтують, розміщена дошка пам’яті загиблих з 2014 року захисників України.
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Оголошення про проведення відкритих торгів на виконання роботи з’явилось на сайті prozorro 24 лютого.
Вартість виконання — 1, 14 млн грн.
Під меморіальною плитою, можливо, знаходиться могила солдатів Другої світової війни. На пам’ятнику вказано 6 імен.
«Ніхто не може точно сказати, чи там є поховання. Є версія, що люди, чиї імена вказані на пам’ятнику, поховані в інших громадах. Спочатку пам’ятник розберуть, демонтують верхню частину і проведуть археологічне обстеження. Якщо знайдуть останки тіл, то укладемо договір з організацією, яка займається ексгумацією і перепохованням», — в коментарі misto.media розказав начальник управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради Ігор Возний.
Термін виконання робіт — до 25 грудня 2026 року.
На 2025 рік виділили меншу частину від усієї суми — 300 тис. грн.
В результаті на міському кладовищі «Федорівське» встановлять малу копію пам’ятника, який переноситься.
Нині на площі Героїв, звідки радянський пам’ятник демонтують, розміщена дошка пам’яті загиблих з 2014 року захисників України.
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